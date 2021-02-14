現代男女普遍比以往遲婚，不少人三十多歲仍是單身，約會網或約會程式這個認識伴侶的方式，更為傳統的婚姻觀念帶來衝擊，很多人也認為網戀多數是不認真，不想很快安定下來。不過陸續有研究顯示，網上世界認識的伴侶卻比現實認識的更快結婚，更容易找到同樣觀念的人。

遲婚現象在現今社會相當普遍，以美國為例，以往普遍二十出頭便會成家立室，但現在這個歲數很多人仍是大學生，仍未投身社會工作，不少大學生甚至對於拍拖和婚姻感到沉重的壓力，認為這份承諾大得無法承擔，踏足社會工作後又因圈子變窄，難以結識另一半，三十多歲以至四十多歲的單身男女並不罕見，很多人因而選擇在網上認識伴侶。

外界往往對於網上情緣有先入為主的觀念，就是其關係並不會長久，然而據瑞士日內瓦大學（University of Geneva）邀請了3,235名成人進行研究，發現透過約會程式結識的情侶比起其他方式結織的，更願意一起生活，研究人員指其中一些情侶更視同居為婚前的「試驗期」，在手機程式認識伴侶的女性亦更加希望在不久的將來生育小孩。武漢肺炎疫情更令人反思自己的愛情觀，約會程式Hinge發現疫情後，有53%人表示他們現已準備好建立長期的認真關係，三分之一的受訪者表示他們比以往任何時候，更需要找到伴侶。

史丹福大學（Stanford University）社會學系教授羅森菲爾德（Michael Rosenfeld）指出，在約會程式相識的情侶比現實認識的確更快成為夫妻，他認為有兩個主要原因，首先是他們在應用程式中經過了不斷的選擇，在親身見面前已篩選了跟自己有相近想法的人，其次是見面前大家有很密集的對話，意味了有很多資訊及想法的交流。雙子女（化名）今年25歲，她跟丈夫也是交友程式上認識，亦特別提及「喺埋一齊有共同目標」及「以結婚為前提」，最終有情人終成眷屬。

對於約會程式會影響人的愛情觀或婚姻觀的說法，則各有看法。皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查發現，有一半人認為沒有任何正面或負面影響，認為有正面或負面影響的比例相約，而在香港的受訪者大多表示使用這些程式並沒有影響自己原有的觀念，亦有人認為自己對愛情觀念更開放。

記者 吳敬熹

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