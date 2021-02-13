緬甸最大城市仰光居民近日自組巡邏隊，既防範當局晚間突襲拉人，也維持持安。

在仰光不同角落，以年輕人為主的組織，周六晚一見形迹可疑人物，即以敲煲打鍋方式發警報。南奧加拉巴（South Okkalapa）區居民妙登（Myo Thein）表示，準備徹夜巡邏，「鄰近所有街道都有自衞隊防範麻煩友」。

緬甸反軍事政變示威周六踏入第八日，針對反軍政府人士的「拘捕」行動往往夜間進行，加深民眾對警察的恐懼。聯合國人權事務高級專員說，緬甸至今逾350人被捕。

除此之外，軍政府奪權近兩周後，周五突然宣佈釋放23,000名在囚人士，以「建立新民主國度」。不過，民眾卻擔心罪犯獲釋後治安會轉差。社交網站更流傳犯罪分子會縱火或在食水落毒，以製造動盪不安

仰光瑪仰公區（Mayangone）居民Phoo Phoo 說，巡邏隊由長者和男人組成，女孩子只持棒守住家門。

路透社

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