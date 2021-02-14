美國前總統特朗普夫人梅拉尼婭卸下第一夫人的名銜後，每天過着闊太生活，友人向傳媒爆料指她每天去俱樂部的水療中心度日晨，包括享受按摩、修甲，通常外出吃過午飯後又再返回水療中心，已完全拋開任何與白宮或政治有關的事。梅拉尼婭辦公室未有回應。

梅拉尼婭早就被認為無甚興趣當第一夫人，一名熟悉她在海湖莊園（Mar-a-Lago）日程的人士表示︰「梅拉尼婭去水療中心、食午餐，再去水療中心，然後她會與特朗普共晉晚餐，日日如是。」另一名消息人士就指，梅拉尼婭在水療中心待上幾小時並不出奇，一日通常去兩次，包括按摩、修甲、臉部護理或享受其他服務。

第三名消息人士稱她「差不多每天都在餐廳晚餐」，晚上她會到海湖莊園的戶外高級餐廳做膳，她喜歡吃魚，她的父母不時一同用膳，年中有不少時間都會入住莊園的私家套房。

據指梅拉尼婭卸任第一夫人前後，生活習慣並沒有大轉變，該名熟悉她日程的人指︰「與以前差不多，而且與她以往來這裏度假時相似。」看不到她有刻意劃分白宮時期或離開以後的活動或工作。

美國有線新聞網絡

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