四年前單方面宣佈獨立而鬧得天翻地覆的西班牙加泰羅尼亞自治區，周日再次舉行議會選舉，主軸表面上仍是統獨之爭，但獨派支持者對獨立的熱情冷卻，他們更關心在疫情當下，脆弱的醫療和就業問題。

即使馬德里在2017年以高壓手段煞停加泰獨立運動，但在其後的選舉，自治區議會還是由獨派控制，自此雙方處於一種微妙的拉鋸狀態，相互猜忌，卻又互相利用。尤其當社會黨的桑切斯在2018年拜相，其領導的少數左翼政府便是全賴國會內的加泰獨派支持，方能執政至今。

馬德里政府派前衞生部長出戰

桑切斯雖然對加泰自治區採取比較懷柔的政策，可他同時毫不掩飾渴望把控制自治議會長達九年的獨派拉下馬，解決馬德里的心腹大患。他派遣過去一年帶領西班牙抗疫的前衞生部長伊拉，掛帥參選自治議會。

伊拉領導的加泰社會黨在選前民調中稍為領先，但低投票勢成統派的隱憂，事關在獨立危機不逼切下，統派支持者投票的意欲本來就不強，加上疫情陰霾下，預料整體投票率不會超過60%。據悉，由於擔心染疫，連票站工作人員都有逾四成想放棄不出門。

加泰社會黨如無法將領先的民調轉化成選票，或未能籌組聯合自治政府，流亡海外的加泰前自治區主席普伊格蒙特所屬的全力為加泰黨，及同樣主張分離的加泰共和左翼黨，料會再次攜手合作，保住獨派在自治政府的主導權。

若全力為加泰黨和加泰共和左翼黨繼續執政，桑切斯退而求其次，只能寧願由後者主導聯合政府，因為全力為加泰黨獨派立場鮮明，跟馬德里較多齟齬。加泰共和左翼黨則比較溫和，願意跟馬德里對話，將會有助緩和雙方的關係。

民調顯示不足一半支持獨立

加泰獨派也有越來越多支持者認為，脫離西班牙獨立並非目前的首要任務。雖然最新民調顯示，有44.5%受訪加泰民眾支持獨立，但民調負責人費拉迪茲說：「當問到新政府最逼切任務是甚麼時，僅三分一受訪者認為是推動獨立……無論是獨派或統派也好，選民當前最關心是經濟和抗疫。」

路透社/英國《衞報》

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