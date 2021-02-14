對於花店來說，每年2月是一年之中生意最好的日子，因為鮮花是情人節必備的元素。今年縱使情人節依舊，美國花店收到的訂單卻不如以往，事關當地武漢肺炎死亡率仍然高企，令店主要同時為紅白二事預備鮮花。

現年62歲的德拉弗洛爾（Deborah De La Flor）已從事花藝行業40多年，她在佛羅里達州經營自家的花店和花園，但從未經歷過有如今年的情況，以往2月是她最忙碌的時間，要準備大量鮮花和寫上「我愛你」的心意卡，但這句「我愛你」今年不止是情人間的愛語，也是武肺死者家屬的心聲。

在洛杉磯花店街賣花的佩拉塔（Fernando Perata），形容街道上既有情人節專用的鮮花和泰迪熊，又有用玫瑰造成的十字架和天使，形成強烈對比。他透露自己過去2個月已幫助了100多個因武肺而失去家人的家庭，當中不少是他的長期客戶，其中一個經常為孩子買花的母親，後來她的兒女為母親的葬禮買玫瑰。

需求大增物流未能配合 花圈價格急升

去年3月武肺疫情在美國大爆發後，經濟受到沉重打擊，價值350億美元（約2,730億港元）的花卉產業也不能倖免，因為婚禮和畢業典禮等被迫取消，不少花店因而結業。雖然目前生意好轉，但美國最大型市場之一加州花卉購物中心的行政總裁查托夫（Mark Chatoff）坦言：「這個月既是情人節又是葬禮，我們因為葬禮而很忙，這真是苦樂參半，我們因錯誤的原因而忙碌。」

根據美國花店協會的數據，美國的鮮花很多都是厄瓜多爾和墨西哥進口，由於需求急劇增加，運輸上未必能配合，因此供應相當緊張，葬禮用的花圈價格在短短數周內從85美元（約663港元）增至120美元（約936港元）。

25歲的阿爾瓦雷斯（Maria Alvarez）同樣在洛杉磯賣花，她透露由於情人節令花卉需求大增，其上司被迫拒絕接葬禮訂單，她無奈道「這是可悲的情況」，「這很可悲，我們心都碎了，很難向一個家庭說我們不能為他們的葬禮提供鮮花。他們很多人我們都認識，他們送家人入院，幾天後他們就去世了，他們跟我們說他們的故事，真的很令人心痛」。

她又指很多家庭本身經濟狀況已很困難，要負擔昂貴的花圈無疑百上加斤，「很多家庭，他們都失業中，這對他們來說很多錢，我們也很想以原價賣給他們，但鮮花現在真的很貴」。

路透社

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