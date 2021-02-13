秘魯前總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）被揭偷步接種武漢肺炎疫苗，衞生部長馬塞蒂（Pilar Mazzetti）引咎辭職。

當地報章上周四報道，比斯卡拉早在去年10月還在任時，已經接種中國國藥疫苗。57歲的比斯卡拉，被指抗疫不力和涉嫌貪污，去年11月遭彈劾罷免。

比斯卡拉否認偷步打針，只是「作出勇敢決定」，與其他1.2萬名志願者參與疫苗測試，他的妻子當時亦有「參與測試」。不過，他的解釋遭到傳媒質疑。馬塞蒂表示不知比斯卡拉偷偷打針，承認決策者不應參與測試，以免影響測試結果。

總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）表示，馬塞蒂周五呈辭，已委任前衞生部長烏格特（Oscar Ugarte）重出江湖，成為秘魯疫情爆發以來第五位衞生部長。

秘魯目前仍遭受第二波疫情侵襲，逾14萬患者塞爆醫院，醫療體系瀕臨崩潰，醫院也缺少氧氣，無法治療許多要吸氧的患者。

秘魯上周日才到首批30萬劑國藥疫苗，上周二開始接種行動。

法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！