日本福島縣對開海面昨晚發生黎克特制7.1級地震，本州東北地區、關東地區和北海道部份地區都感受到震動，氣象局未發出海嘯警報。事件至少10傷，福島震後有火警。

地震當地時間約11時發生，震央在福島縣外海，震源深度60公里。日本氣象局曾表示，日本沿海地區可能出現海面波動，呼籲不需擔心災害發生。雖然當地傳媒指地震沒造成重大破壞，但民眾上傳到互聯網的片段卻顯示建築物劇烈搖晃，強度令人難以站穩，東京有住戶的儲物櫃整個倒冧，雜物散落一地。

根據當局觀測，福島和宮城縣受這次地震影響最大，其中宮城縣南部、福島縣中部和福島縣濱海震度為分級第二高的「6強」，即民眾無法站穩，只能在地面爬行，室內大部份不穩固的重傢具移動和倒下，部分耐震能力較差的房屋倒塌。宮城縣北部和宮城縣中部為「6弱」，即民眾難以站穩，大量不穩固的重傢具移動和倒下。

另外，福島縣會津、栃木縣北部和栃木縣震度為「5強」，包括千代田區大手町在內的東京都最大震度為震度4，東京和周邊地區曾停電，影響逾80萬住戶，全國95萬戶停電。日本首相官邸的危機管理中心，昨晚成立因應對策小組，首相菅義偉近凌晨時進入中心坐鎮。東京電力公司檢查福島第一和第二核電廠，指後者無異常情況。

疑為十年前3.11餘震

這次地震在3.11大地震尚有數周就十周年之際發生，令人聯想起當年悲劇。當年地震造成逾1.8萬人死亡或失蹤，並引發福島第一核電廠融堆核災。有地震觀察網站指昨天地震在3.11大地震差不多位置發生，有可能是當年地震的餘震。

路透社