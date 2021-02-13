根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.08億，全球死亡人數超過238萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,753萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過48.2萬。印度確診人數逼近1,090萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破976萬，死亡人數超過23.7萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷。墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

英國新增確診死亡個案下降

英國周六通報新增確診和染疫死亡個案雙雙下降，且已有14,556,827人已接種第一劑疫苗，向周一前讓最1,500萬高危群組接種疫苗的目標。

英國新增13,308人確診，較前一天的15,144人下降，累計攀升至4,027,106例；新增621人病亡，較昨天758死少，累計病故增至116,908例，高居歐洲之冠，全球排名第5高，僅次於美國、巴西、墨西哥、印度。

越南新增4輸入病例 1人自台灣入境

越南周六晚通報新增49宗武漢肺炎本土病例，另有4宗境外輸入病例，其中1人來自台灣，是39歲台灣籍女性，於1月28日入境越南。

越南官媒越通社（VNA）、越南民智報新聞網站報道，越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會通報，自周六上午6時至晚間6時，越南新增53宗確診病例，包括49宗本土病例及4宗境外輸入病例。

4宗境外移入病例中，有1名患者為台灣籍女性。報道指出，這名患者1月28日搭乘中華航空編號CI783班機從台灣入境越南胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）。

報道指出，這名39歲台灣籍女性患者第2次篩檢於2月11日進行，結果呈陽性，目前在古芝（Cu Chi）野戰醫院接受治療。

截至目前為止，越南共有2,195宗確診病例，其中本土病例1,297例，所有確診病例中共有35人染疫死亡。目前，越南全國共有129,098人接受隔離檢疫。

路透社／中央社

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