根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.08億，全球死亡人數逼近240萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,763萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過48.5萬。印度確診人數逼近1,090萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破983萬，死亡人數逼近24萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷。墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

英研究指英國變種毒株致死率較高

英國政府科學顧問指出，肆虐英國的變種武漢肺炎病毒致死率可能比之前的毒株高30%，傳染率則高70%。

英國政府新呼吸道病毒威脅諮詢小組的研究結果上周五在政府網站發表，他們以1月21日發表的初步研究為基礎，分析十多項研究，將「肯特變種毒株」（B.1.1.7）感染者與較早期毒株感染者的入院及死亡率作比較，發現「肯特變種毒株」的致死率高30%，傳染率高70%。

埃克塞特大學（University of Exeter）醫學院臨床高級講師兼皇家德文郡和埃克塞特醫院武肺臨床負責人斯特雷恩（David Strain）指分析結果令人擔憂。他說「高傳染率代表本來低危者，尤其是年輕體魄強健女性，也有可能感染甚至入院……最新數字反映，男女患者入院率為50:50，而第一波疫情入院患者多為男性。」

巴西現英國變種毒株病例

巴西證實兩宗英國變種毒株病例，可能是當地首兩宗英國變種毒株病例。

兩人住在首都巴西利亞市郊，曾與一名由英格蘭到巴西度假的親戚接觸，去年12月31日確診，對當日取得的樣本進行基因序列檢測後，證實是英國變種毒株。

世界衞生組織指出，英國變種毒株已在逾70國出現

美聯社／路透社

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