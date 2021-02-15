日本連鎖便利店「FamilyMart」旗下的「媽媽食堂」即食系列近日引起網民討論，有網上聯署要求生產商為「媽媽食堂」改名，原因是它加強了母親應負責煮飯的刻板印象，反對改名的則認為「向私人機構施壓要求改名是過度的政治正確」。

去年一群女高中生在網上發起聯署，要求「媽媽食堂」改名，她們認為名字加強母親應煮飯的刻板印象，「很多男性覺得工作就可以，有時沒有發覺作為母親的負擔」。聯署又指「媽媽食堂」加強性別定型，「如果大家都認識的大型企業知道問題所在及改名，將引起很大回響」。目前已收集到超過7,200個聯署。

然而，有不少人反對聯署及改名，例如同時出現了多個反對改名、「保護品牌」的聯署，有網民指出，「媽媽食堂」以男星香取慎吾代言，廣告表達出男性也能煮飯和做家務，所以不明白如何引申到一定是母親負責煮飯。

「媽媽食堂」有多款產品，部份只需微加熱就可以食用，「FamilyMart」公關代表回應《每日新聞》時表示：「這個品牌提供美味、安全、可靠的食物，同時照顧到家庭的福祉。我們目標是營造舒適的晚餐，讓顧客可輕鬆享用美味的食物。」

明治大學社會學教授藤田裕子（Yuiko Fujita，音譯）認為可改掉像這樣的名字，但問題不在名字本身，「雖然有越來越多女性工作，但女性負責煮食的觀念在日本社會根深柢固，這是討論的重心」。藤田裕子指如果雙方都要工作，很自然地應攤分家務。

日本《每日新聞》

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