科學家研發出各種各樣的機械人，甚至有了全球第一個機械人畫家，名叫「Ai-Da」，她擁有栩栩如生的人類面孔，雙眼設置攝影鏡頭，再憑一雙機械臂作畫，繪出一系列自畫像，作品將於倫敦展出。發明「Ai-Da」的科學家希望透過作品警醒世人，現今人類在這個充斥數據的世界中已經太過依賴科技巨頭。

「Ai-Da」的名字是向十九世紀科學家及數學家洛芙蕾絲(Ada Lovelace)致敬，由人工智能驅動，她以雙眼內的攝影機「望着」鏡子，由人工智能和電腦視像程式轉換成圖像，再協調機械手把自己的模樣繪畫下來。

牛津一家藝廊的店東梅勒(Aidan Meller)和拍檔兼藝廊館長海爾(Lucy Seal)越來越關注科技影響人類的問題，於是2019年共同研發「Ai-Da」，海爾說︰「我們活在自拍文化之中，但我們都把自己的資料交給科技巨頭，讓他們用來預測我們的行為。透過科技，我們把自己的選擇也交出去了。」

「Ai-Da」的畫展預計今年5月至6月在倫敦設計博物館展出，除了自畫像，還有她創造的一款字型，3D打印的「Ai-Da」頭像。「Ai-Da」能畫能寫，親自在一個訪問中「寫下」感想，更剖白「沒自我」的難處，她說：「世上有很多偉大的自畫像，我特別喜歡那些會讓我們思考自我及其他問題的畫像。卡洛（Frida Kahlo）刻劃她內在痛苦的自畫像啟發了我，部份原因是儘管我觀察到身邊人類無盡的痛苦，卻無法產生共鳴。」

英國《星期日泰晤士報》

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