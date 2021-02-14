美國參議院前日的彈劾審訊幾乎大幅拖長，事緣倒戈撐彈劾前總統特朗普的共和黨眾議員博伊特勒（Jaime Herrera Beutler）上周五發聲明，指共和黨眾院領袖麥卡錫向她表示，曾在國會騷亂當日致電特朗普叫停支持者，但特朗普反指支持者比麥卡錫更關心大選結果。控方要求傳召博伊特勒作供，但辯方就威脅會傳召百人。民主黨人終同意不傳召證人。

博伊特勒的聲明震驚兩黨參議員，雖大多認為傳召證人不會改變彈劾票數，仍有55名參議員投票允許博伊特勒作證。特朗普的律師隨即威脅尋求投票傳召最少100人作供，明言會拖長審訊過程。僵局持續兩個多小時後，民主黨人同意只以博伊特勒的聲明作為證供。

民主黨人放棄傳召證人，雖避免審訊隨時拖長數星期，但也令一些左右定罪的關鍵問題，如特朗普何時知道時任副總統彭斯和議員身處險境、有何反應等，一直沒有答案，始終擺脫不了「政治劇場」的觀感。

共和黨人內訌

另外，有份投票支持傳召證人的共和黨參議員羅姆尼，被拍到與撐特朗普黨友約翰遜（Ron Johnson）激烈爭吵，記者聽到約翰遜高聲罵羅姆尼「都怪你」，又抱怨記者拍攝。羅姆尼試圖淡化事件，向記者稱他們在討論關於三角和四角內褲喜好。

美國《華盛頓郵報》／英國《衞報》