【最快審結】

美國史上最快審結的總統彈劾案僅五天就完事，聯邦參議院前天就指控前總統特朗普「煽動叛亂」的彈劾條款進行表決， 由於未能達到2/3即67人同意「有罪」的定罪門檻，特朗普一如預期脫罪，他其後宣稱「運動剛開始」。總統拜登則呼籲美國人捍衞脆弱的民主。

在這次彈劾審訊中擔任陪審員的100名參議員，有57人投下「有罪」票，包括民主黨全體50名參議員與七名共和黨人；投下「無罪」票的則是43名共和黨人。比起上周共和黨六人確認彈劾合憲，前日再多一名共和黨人倒戈，創下美國歷來彈劾總統中最多跨黨票的紀錄。

轟審訊「史上最大型獵巫」

自卸任後就待在佛州海湖莊園的特朗普，在歷史性兩次擺脫彈劾控罪後，發表聲明，批評這次彈劾審訊是「史上最大型獵巫的另一階段」，同時宣告他致力「讓美國再次偉大的愛國運動才剛開始」。

特朗普似乎暗示要東山再起。「未來幾個月，我有許多事要跟大家分享。我期待跟大家一起展開難以置信的旅程，為全民達成讓美國偉大目標。」他說：「我們前面還有許多工作要做，很快我們就會帶着對光明燦爛、前途無限的美國願景現身。」

對於參院未能通過特朗普彈劾案，總統拜登發聲明形容這是美國「悲傷的一章」，反映「民主很脆弱」，因此美國人須出力捍衞真相。

未有倒戈的共和黨議員，不一定就認為特朗普無罪責。參院少數派（共和黨）領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就在投下「無罪」票之後，嚴詞痛批特朗普「毫無疑問要為挑撥（衝擊國會）負起實際的和道德的責任」。他說：「闖進國會的人相信自己是按照總統的願望和指示而行動。」

麥康奈爾甚至直言特朗普雖避過彈劾罪成的命運，但卸下公職就是「普通公民，仍可能要為任內所做的事承擔法律責任。他尚未完全脫身」。

佩洛西斥投「無罪」議員懦弱

麥康奈爾表示自己投「無罪」票，原因是認為彈劾卸任總統是不合憲。但民主黨籍眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發聲明點出，拒絕在特朗普卸任前讓參院審理彈劾案的人，正是時任多數派領袖的麥康奈爾。她直指投「無罪」票的都是「懦弱的共和黨人」。

大群特朗普支持者上月6日闖入美國國會，意圖阻撓參眾兩院確認民主黨拜登勝出去年11月大選的結果，造成五人喪生。一周後眾議院以232票對197票通過以「煽動叛亂」罪名彈劾特朗普，令他成為美國史上首位二度遭彈劾的總統，也是首位卸任後受彈劾審判的前總統。

審訊程序上周二啟動，控方播片證明特朗普在大選後多次疾呼「停止竊選」和號召支持者「拼命戰鬥」，作為特朗普「煽動叛亂」的證據；而辯方律師團則主張特朗普只是行使言論自由、使用的也是普通政治語言，強調攻入國會事件是一些極端分子策劃，與特朗普無關。

路透社/法新社/美聯社