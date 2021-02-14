特朗普脫罪後聲明躊躇滿志，重出江湖的意思呼之欲出。但彈劾脫罪後他面對的官司訴訟，由參議院轉到真正的法院，特別是當共和黨大老麥康奈爾為特朗普開脫彈劾罪名後變臉，暗示可以用其他法律途徑，追究特朗普煽動示威者，襲擊國會山莊的責任。

麥康奈爾暗示循法院追究

聯邦檢察官之前表明會檢控在國會騷亂有角色和證據的人。而他涉及干預喬治亞州的大選，州調查人員和聯邦檢察官目前正兵分兩路展開追查。

美國有線新聞網絡（CNN）引述多名知情人士報道，特朗普在過去兩周曾私下向身邊的人士透露，擔心最終會被落案起訴，一名接近他的顧問向CNN表示：「他為此憂心忡忡」。

此外，2017年就職禮的籌款和開支，以及特朗普集團涉虛報物業價值避稅等問題，目前亦有多方調查。特朗普亦被一名指控他性侵的女記者控告他誹謗。

彈劾審率票數反映特朗普仍有力在共和黨當造王者，甚至親身上陣再選總統。但美利堅大學公共事務學院駐校主任卡法羅指出，脫罪雖可能會為其陣營起搖旗吶喊的作用，但衝擊國會事件始終是他污點，很多美國人對此心中有數，令特朗普重回商界活動受到抵制，所以「他幾乎別無選擇，只能繼續嘗試留在政壇」。

法新社/ 美國有線新聞網絡/《華盛頓郵報》