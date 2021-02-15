澳洲國會去年底通過法案，賦予聯邦政府權力否決任何地方省份、市議會或機構與外國政府達成的協議。根據有關程序，維多利亞省與中國的一帶一路協議可能最早下月被聯邦政府廢除。總理莫里森（Scott Morrison）接受傳媒訪問時表示，看不到維多利亞省加入「一帶一路」協議的好處，明言不太可能會保留這份協議。

《先驅太陽報》（Herald Sun）報道，莫里森去年與維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）就打算廢除維省「一帶一路」協議一事起爭執，其後立法容許聯邦政府否決這份協議。根據程序，州政府需於3月10日前，就與外國政府簽訂的協議通知聯邦政府。

莫里森在最新的訪問中提到，不會搶在該程序前行動，但明確表示不太可能保留「一帶一路」協議。他說：「我看不到它的好處。如果有好處，那是甚麼？又有甚麼代價？目前我對這些問題沒有答案，但將會繼續評估那些協議。」他重申，其外交政策將會決定澳洲與外國的關係，「那是非常重要的原則⋯⋯當與外國政府打交道時，政府必須要有一致（的立場）」。

維省簽協議後 對華貿赤不減反增

《時代報》（The Age）引述澳洲統計局數據顯示，維省自2018年10月與中國簽署一帶一路協議以來，對中國的貿易逆差反而增加了25%。維省進口中國商品及服務總值，較出口至中國累計多420億澳元（約2533億港元）。

維省貿易部長帕庫拉（Martin Pakula）發言人則解釋，由於澳洲出口的天然資源大部份開採自維省以外，故不能直接比較澳中貿易平衡和維省中國貿易平衡，「我們的貿易策略是關乎創造就業給維省人，以及開創渠道給出口商」。澳洲國民銀行經濟師奧斯特（Alan Oster）亦表示，疫情下的防疫措施讓海外留學生無法入境，加劇了維省與中國的貿易逆差。

不過，反對黨的貿易事務發言人馬仲佳（Matthew Guy）認為，最新數據顯示一帶一路是不利維省的單程路，「與外國政府的夥伴關係，應該是雙向而行，但工黨的一帶一路並不是。它只為中國利益，不為維省利益」。

英國《每日郵報》／澳洲SBS電視台

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