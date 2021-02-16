全球對武漢肺炎疫苗需求與日俱增，國際顧問公司德勤（Deloitte）預測，印度將躋身成為全球第二大武漢肺炎疫苗製造商，到2021年可生產超過35億劑武漢肺炎疫苗，僅次於美國的40億劑。分析指，印度的生產能力高，而且疫苗成本相對較低，足夠提供國內及其他發展中國家的需求。

多個印度企業透露，正提高生產量以滿足國內外的需求。印度巴拉特生技公司（Bharat Biotech）表示將擴大年度生產量，目標供應7億劑Covaxin疫苗。至於由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產、英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學研發的疫苗Covishield ，據報目前每月生產5千萬劑，並計劃於今年3月提高生產至每月1億劑。

有印度企業亦已同意為疫苗開發商例如美國公司強生（Johnson & Johnson）和俄羅斯主權財富基金生產疫苗，雖然這些企業尚未得到授權使用。

印度疫苗較歐美製疫苗更適合發展中國家

在武漢肺炎疫情爆發前，印度製造的疫苗數量已佔全球約60%。投資銀行摩根大通（JPMorgan）報告指出，雖然印度在自行研發武漢肺炎疫苗的發展上沒有很成功，但憑着其生產力，得以和研發疫苗的藥廠合作，作為製造商滿足國內和其他新興市場的需求。

據路透社報道，印度至今已經供應1,560萬劑武漢肺炎疫苗予17個國家。印度公共政策研究中心高級研究助理所羅門（Nissy Solomon）表示，印度的生產力成績證明可滿足到國內和國際需要。

印度公共衞生基金會（Public Health Foundation of India）主席芮迪（K. Srinath Reddy）指出，印度的疫苗較適合發展中國家使用。其他疫苗品牌如美國輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗，都屬於mRNA疫苗（messenger RNA，中譯信使核糖核酸），需要嚴格的冷凍運輸要求。印度生產的疫苗運輸要求和價格均較低，與歐美相比更符合發展中國家的需求。

面臨疫苗儲存及物流挑戰

不過印度要滿足國內近14億人口的疫苗需求，仍要面臨運輸和儲存疫苗的巨大挑戰。投資銀行富瑞分析師沙瑪（Abhishek Sharma）指出，印度注射疫苗工作進度緩慢，估計今年全年僅22%人口接種疫苗。

所羅門指出，印度人口龐大，但缺乏儲存和分配疫苗的能力，政府應策略地選擇不需於極低溫儲存的疫苗。芮迪亦指出，這次首次有成人接種疫苗計劃，以史無前例之大的規模進行，但當地的運輸網絡並未準備好為全國人口運送疫苗。他建議將現有的食品冷鏈物流用於疫苗，希望有助解決問題。

美國財經頻道CNBC

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