日本3.11大地震事隔近十年，福島縣近海前晚深夜又發生強烈地震，東北、關東九縣累計155傷，多戶停電斷水，新幹線停駛。氣象廳將震級由黎克特制7.1級修正為7.3級，並確認觀察網說法，指這是3.11大地震的餘震，警告國民說一周內或再有同等強度地震，要注意安全。

百萬戶停電 核電廠漏水

此次地震波及宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉和神奈川九縣，連東京大樓都感震動。傳媒指各地有155人砸傷或被碎片割傷，其中三人傷重；近百萬停電戶，昨清晨大致已恢復電力，內閣官房長官加藤勝信強調停電沒影響日前運抵的輝瑞疫苗儲存，本周如期為國民接種。

3.11重災區福島縣最受關注，逾半傷者在此縣，10棟住宅損毀，逾百間避難所收容250多人過夜。 磐城市酒舖46歲東主星野葵（譯音）說，事發時身體不住打顫，不知道是出門還是留在室內更安全，「最後跳出一段古怪的舞」。

東京電力指福島第一核電廠廢燃料池漏出160毫升水，但稱不構成危險。至於宮城和茨城縣核電站亦報稱無異常，但前者有逾5,000戶斷水，要帶着瓶罐在水車前排隊取水應急。

交通方面，連接埼玉至宮城五縣的常磐高速公路有山泥傾瀉，封路待清理。JR東日本多條新幹線因停電一度停駛，東北線旁部份電桿東歪西倒，需要十日左右才能復駛；秋田至東京線今明兩天停運，最快後日才能恢復。

共同社/路透社/美聯社