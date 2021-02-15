武漢肺炎疫情嚴峻的英國周一實施新的酒店隔離措施，曾到高危地區後回國的英國公民要預繳1750英鎊（約1.75萬港元），到埗後入住指定酒店隔離10天，首批旅客已經抵達希思路機場。另外，英國已有超過1.5萬名國民接種疫苗，達成為四類最優先接種組別人士注射第一劑疫苗的目標，將會在下周一提出解除封鎖時間表的首相約翰遜表示，希望在見到「謹慎但不可逆轉的進展」後再解除封鎖。

33個包括葡萄牙、巴西和南非等國家已被列入禁止入境的「紅色名單」，英國周一（15日）起生效的新規例，要求所有在10日內曾到過名單上國家的英國及愛爾蘭公民，回到英格蘭後要入住酒店強制隔離，希望防止變種武漢肺炎病毒入境。

須隔離的人士要入住政府指定的酒店，並預先繳付1750英鎊（約1.75萬港元）款項，預訂10天的房間，款項已包酒店房、交通和檢測費。政府表示已與16間酒店達成協議，一共可以提供4,963間房間作隔離用途，另外5.8萬間房間作後備。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）周一向《泰晤士電台》表示：「截至6時半，我取得的最新更新為止，運作順利，我們一直與機場以及邊防部隊合作，確保每個人都知道過程。」他又指政府一直與機場及海關合作防止由紅色名單入境的旅客，在機場與其他旅客混在一起，他指來紅色名單入境的旅客「會使用一條分隔的隧道及閘口，當你通過由邊防部隊把守的閘口後，就是警察支援的安全行動，讓民眾聚集起來，去取行李，然後前往酒店」。

夏國賢早前指︰「今天實施的新例會加強整個隔離檢疫的系統，在關口提供多一層的保護措施，對抗新變種病毒。」他又補充，此措施對保護疫苗接種計劃很重要。與此同時，所有乘飛機由外國入境蘇格蘭的旅客，包括到過「紅色名單」以外國家的旅客都要入住酒店隔離。

報道指違反隔離措施的人可被罰款5,000至1萬英鎊（5萬至10萬港元），任何在入境旅客追蹤表格上謊報資料的人士，有機會被判入獄10年。按新規例，在10天的期間內，隔離人士要在第二和第八天接受檢測，如不接受檢測可被罰2,000英鎊（2萬港元）。

約翰遜周日公佈，已有1.5萬名國民獲接種第一劑疫苗，當中包括70歲以上人士及前線醫護人員這些第四類最優先接種組別人士，比原定的目標時間早一天完成。他周一表示，對於解除封鎖的方案要「非常謹慎」，「我們希望看到的是謹慎但不可逆轉的進展。如果可能的話，我們將確定（重啟經濟）日期。如果感染率高，我們必須……延遲一點」。

約翰遜下周一（22日）將提出解封時間表，他指目前感染率仍然高，而且太多人染疫病故，認為目前社區仍然有很高風險出現變種病毒，以及再次感染長者群組，「儘管疫苗有效又很好，但沒有疫苗是100%有效的」，故政府希望減低感染數字。

英國廣播公司／路透社／《都市報》／《蘋果》資料室

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