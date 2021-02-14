西班牙加泰羅尼亞自治區周日舉行議會選舉，初步點票結果顯示，獨派議席增加。

在已點算的90%選票中，首相桑切斯的社會黨得票最多，所得議席較2017年多14席，但三個獨派政黨可望總共取得135席中的74席，繼續控制加泰羅尼亞議會，並比2017年選舉多4席。不過，就算如此，由於民眾對獨立的熱情冷卻，他們更關心的是武漢肺炎疫情，故2017年自治區宣佈獨立一幕不大可能重演。

另外，左翼獨派政黨「加泰羅尼亞共和左翼黨」（ERC）席位將超過較激進的「一起為了加泰羅尼亞」黨（Junts），令加泰聯合政府更趨穩定。

法新社

四年前單方面宣佈獨立而鬧得天翻地覆的西班牙加泰羅尼亞自治區，周日再次舉行議會選舉，主軸表面上仍是統獨之爭，但獨派支持者對獨立的熱情冷卻，他們更關心在疫情當下，脆弱的醫療和就業問題。

即使馬德里在2017年以高壓手段煞停加泰獨立運動，但在其後的選舉，自治區議會還是由獨派控制，自此雙方處於一種微妙的拉鋸狀態，相互猜忌，卻又互相利用。尤其當社會黨的桑切斯在2018年拜相，其領導的少數左翼政府便是全賴國會內的加泰獨派支持，方能執政至今。

路透社／法新社

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