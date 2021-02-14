特朗普二次彈劾審訊中，大部份共和黨參議員都為他投下無罪的一票。分析指這反映他在黨內的地位仍穩如泰山，不少人害怕得罪他的支持者而影響明年中期選舉以至下屆大選的選情，但這也令共和黨陷入兩難，黨內分裂難掩蓋。

共和黨陷入兩難

特朗普早前曾暗示或會在下屆總統大選東山再起，據報亦願意在未來黨內初選中幫助這次彈劾審訊中背叛他的人的挑戰者。這次倒戈支持定罪的七名參議員，全部在四年內不用面對連任壓力，反映黨內對他的顧忌。

但對於其黨內的反對者而言，今次無罪判決為共和黨敲響警號，反映該黨正朝更危險的方向走，難再與溫和派、女性、教育程度較高的群組修補關係。而在衝擊國會事件後，數十親共和黨商家矢言不會再捐款給親特派議員，令共和黨繼續擁抱特朗普，成為一場賭博。

共和黨策略師科南特指共和黨陷入兩難：「失去特朗普就無法勝出選舉，但要勝選也無法依賴特朗普。」

參院少數派領袖麥康奈爾票投無罪但譴責特朗普，反映黨內領袖嘗試跟特朗普保持距離，而又避免直接挑起特朗普及其支持者的怒火。但共和黨一批前官員近日提出成立中間偏右新政黨，特朗普據指亦有意另立「愛國黨」，反映共和黨是否跟特朗普切割的問題，日益難再含糊以對。

法新社/路透社/美聯社