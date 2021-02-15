美國前總統特朗普成功避過彈劾，但民主黨堅持在特朗普卸任後繼續推動彈劾案，且對特朗普言論斷章取義，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）批評民主黨的做法「打開潘朵拉盒子」，更聲言共和黨若於明年中期選舉重奪眾議院控制權，將彈劾副總統賀錦麗。另外，白宮律師據報警告賀錦麗的姨甥女米娜（Meena Harris），停止利用賀錦麗的副總統名氣牟利。

格雷厄姆周日受訪時批評民主黨，在參議院審訊時只引述特朗普整篇演講的部分談話，便已指控特朗普煽動暴力，這種標準若套用在賀錦麗身上，賀錦麗同樣要面臨彈劾。因為她曾在Twitter支持「明尼蘇達自由基金」（Minnesota Freedom Fund），而該基金會把捐款為去年「黑人命可貴」（Black Lives Matter）示威的被捕人士支持保釋金。

格雷厄姆表示：「如果共和黨重奪眾議院，我不曉得賀錦麗如何不被彈劾，因為她實際上保釋暴徒，其中一名暴徒曾經到街上打破了別人的頭。」他又指﹕「我們開啟了潘朵拉盒子，我為這個國家感到悲傷。」

特朗普的辯護團隊上周五亦作出類似論點，展示賀錦麗、佩洛西等多名民主黨領袖都曾公開說過類似特朗普當日的言語用字。辯護律師當時稱，特朗普不但未符合煽動暴力的標準，其言論在政治上亦相當普遍。

姨甥女涉利用賀錦麗名氣賣衫和圖書

拜登曾經揚言家人不會因他擔任總統而獲得金錢利益，但兒子亨特仍出書淨袋多達200萬美元（逾1,500萬港元），賀錦麗亦可能牽涉同類的利益衝突。她的姨甥女米娜（Meena Harris）在大選前後利用賀錦麗名氣牟利，據報白宮律師已經出面要求停止。

匿名白宮官員接受《洛杉磯時報》訪問時透露，米娜的行為「必須改變」。現年36歲的米娜在網絡人氣高企，會透過其社交網站Instagram賬號推廣產品，追蹤人數超過80萬。在她創辦的慈善女裝品牌Phenomenal，很多產品上引用賀錦麗的發言，例如與前副總統彭斯辯論時的金句「我正在發言」（I’m speaking）。她亦曾出書並經常提到賀錦麗，而其中一本兒童圖書更取名為《賀錦麗和瑪雅的好主意》（Kamala and Maya’s Big Idea，）。

米娜發聲明回應，自總統大選起，「一直堅持遵守所有法律和道德標準」。至於其品牌Phenomenal，她表示，「我們在就職典禮前從網站上刪除副總統的頭像，並避免在以後的任何產品或活動中使用其頭像」。

英國《每日郵報》／美國霍士新聞／美國dailywire網站

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！