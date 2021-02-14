英國雖然自1月初開始實施封城令，但直至上周平均每天仍有1.5萬人感染武漢肺炎。公共衞生部（PHE）本月初統計的報告發現，53%確診者過去一周都曾到超級市場上班或購物，有專家更直指超市是「明顯的播毒溫床」。

現年38歲的辛普森（Adrian Simpson）是西倫敦的小學教師，在上月底證實感染武漢肺炎，在封城期間只會到超市購物，而且是在晚上較少人的時候去，有時會到公園跑步，曾經出席一次朋友的戶外聚會，但已是數周前的事。他只治療了幾天便康復，其伴侶則對檢測呈陰性反應，更令他對感染源頭百思不得其解。

辛普森是不少英國病例的縮影，事關當地實施嚴厲防疫措施的同時，每天新增的確診個案仍長時間維持五位數。英國公共衞生部嘗試追蹤確診者過去一周到過的地方來找出其感染源頭，結果發現超市就是中招的高危地方。

超市通風差成播毒高危場所

根據最新的調查報告，截至2月11日的一周共有53%確診者都曾到超市上班或購物，公共衞生部指護理中心及工作場所都是爆發群組感染的高危地方，超市亦包括在內。萊切斯特皇家醫院（Leicester Royal Infirmary）鄧姓病毒學家（Julian Tang）形容超市是「明顯感染溫床」。

鄧相信自己在去年5月中招，正正是逛超市時被傳染，「超市是社區的中心，居民定期都會來。在超市內人與人很難保持距離，很多超市通風系統不理想，意味病毒會在空氣漂浮。幾個月來我和妻子都沒有跟他人接觸，去過超市後便呈陽性反應，雖然這很難斷定，但當武肺病毒可以穿過口罩的側面時，即使有戴口罩、排隊付款時保持社交距離等，也仍有一定風險。」

負責替客人結賬的員工則明顯有更高風險，因為他們整天面對不同的人，輸入用的螢幕亦沒有太多阻隔保護。有研究更發現要面對客人的超市員工病毒檢測呈陽性比率，比起不用面對客人的後勤員工高出5倍，特別是現在很多人是無病徵感染，研究人員指這些員工很可能已成傳播病毒的溫床。

有人擔心貨品包裝上可能留有病毒，令其他人因而中招，英國首相約翰遜特別提醒民眾要勤洗手，鄧亦認為病毒在體外很難存活，即使接觸到病毒亦要再接觸到口鼻才會感染，所以戴口罩是最好的防護。他最大擔心是目前當局似乎沒有再限制商店人數上限，以致沒有足夠社交距離。

英國《每日郵報》

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