澳洲執政黨自由黨爆出性侵醜聞，就業部前助理傳媒顧問希金斯（Brittany Higgins）向當地傳媒揭發，她兩年前被一名同事在時任國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）設於國會的辦公室強姦，事後卻被黨內列為紀律問題，甚至在事發的辦公室與她討論事件經過，她批評高層毫不關心她，甚至如同逼她從報警及保住工作之間抉擇。莫里森政府承認當年處理不當。

男同事借醉行兇

希金斯表示事發於2019年3月23日，距離總理莫里森宣佈提早大選只餘下幾周，當時她年僅24歲，剛在國會工作數個月。當晚希金斯趁周六與多名同事飲酒，一名當時在黨內「很有前途」的男同事在聚會結束時，稱與她回家屬同路，二人於是登上同一架的士，男方上車後卻把她載到國會大廈。希金斯稱她當時已喝得十分醉，由於沒攜帶出入國會的證件，需向保安登記身份，此後兩人便走到雷諾茲的辦公室，過程被閉路電視錄下。

希金斯表示她進入辦公室後起初倚窗休息，後來感到不適，於是到梳化躺下，當希金斯醒來時，卻猛然發現該名男同事正與自己性交。希金斯憶述稱：「我在被強姦途中醒來，他在我上面，我無法推開他。我哭着叫他停止，他卻連正眼也不看我一下，就像我只是一具軀殼般。」希金斯指男方當時用力壓住她的大腿，她的腿部因此出現瘀痕，男方完事後便離開，留下衣衫不整的希金斯。

希金斯在辦公室待至翌日上午，打算悄悄地乘車離開，但被保安發現，後者隨即詢問她是否需要召救護車。由於希金斯當時衣衫不整，事件被列為保安問題，並通報雷諾茲的辦公室，但沒有當作性侵案處理。

希金斯周一再次上班後發現強姦她的同事，但對方表現冷淡，不但沒跟她作任何眼神交流，事後亦沒跟她說過一句話。希金斯形容她無法反應，「那就像撞車後感到天旋地轉一樣，我整天不知道自己在幹甚麼」。

高層召見 稱違行為守則

雷諾茲的幕僚長翌日召見希金斯查問事件，卻不是跟進她被性侵的事，而是指她在辦公時間後留在辦公室，違反保安守則，當晚涉事的男同事已辭職。希金斯憶述當時雷諾茲的幕僚長以行為守則警告她，使她認為事件被歸類為操守問題，她向對方講述當晚發生的事，並認為對方明白她的意思。

直至同年3月29日，即事發後的下一個星期五，雷諾茲的幕僚長在內部文件上，確認希金斯通報出現性侵事件，自由黨內部其後多次與希金斯會面，並建議她按個人意向，決定是否報警，雷諾茲個人則鼓勵希金斯報警。

事發現場變會晤地點

不過希金斯批評雷諾茲是有意不讓她報警，她表示雷諾茲只是說官腔，但不斷催逼她要盡快是否決定報警，認為雷諾茲對她說「如果你報警，我們會支持你」的言語只為滿足自由黨內部要求，並非真心，又指當時自由黨其他職員曾建議她辭職，但她沒有這樣做。

雷諾茲的幕僚長3月26日及其後與希金斯會面時，地點選在希金斯報稱被強姦的雷諾茲議員辦公室，希金斯坦言當時感到難以置信，整場會面期間亦只想起「這就是事發的那張梳化」，無法專心。莫里森政府回應時指，3月26日的會面召開時，事件仍被視為違反操守，直至經過連日討論後，才發現事態嚴重，但此後雙方仍在辦公室會晤，承認地點安排不當。

隨着大選越來越近，她要作出決定的壓力也越大，這令她覺得要在報警及保住工作之間抉擇。她認為她的選擇是離開國會回家鄉，並持續受薪至大選，另一個選擇是留下來保住工作。她憶述：「我說：『如果我回去黃金海岸，反對派或是我們勝出之後會如何？』而他們說：『你不可以回來。』」她最後在事發後幾日報案，但選擇不作出正式的投訴，解釋這是因為當時她希望在大選前保護自由黨及自己夢想職業。

批莫里森表裏不一

希金斯在2019年大選後轉到就業部長卡殊（Michaelia Cash）的辦公室，卡殊後來亦得知希金斯此前經歷的事件，但希金斯始終無法克服被強姦帶來的心理陰影，今年1月底請辭，卡殊曾提出挽留但不果。

澳洲警方表示2019年4月曾接獲報案，指國會發生性侵犯事件，但警員與當事人會面後，對方決定不正式立案，警方表示隨時可重開調查。希金斯稱，當時是後來考慮到選舉臨近，加上不希望因事件失去工作，於是沒再跟進下去。

希金斯表示她如今自揭經歷，是希望改變國會工作文化，形容自己過去曾為遭強姦感到羞恥，使她精神崩潰，亦有一段長時間不敢再談及被姦一事。她又批評莫里森曾在公開場合，支持鼓勵女性說出性侵經歷的團體，卻與官員合謀使她噤聲，使她感到作嘔，直言「這是背叛」。

澳洲新聞網

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