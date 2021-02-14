緬甸反軍事政變示威周日進入第九日，全國數十萬人上街。仰光等大城市入夜後裝甲車穿街過巷，並有傳軍政府凌晨會再度封鎖全國網絡，令氣氛緊張。外國大使館呼籲緬甸安全部隊避免使用暴力，說「全世界都在看」。

在緬甸北部克欽邦（Kachin）安全部隊開槍驅散一個發電廠外的示威者。當局派兵到克欽邦發電廠，引發警民衝突。有示威者懷疑軍方想截斷電力供應。在Facebook播出的畫面顯示，在克欽邦首府密支那（Myitkyina）一個發電廠，安全部隊先射催淚彈再開槍驅散示威者，不清楚是用橡膠子彈還是實彈。當地傳媒報道，五名報道示威的記者被捕。

當地傳媒播放的片段顯示，最大城市仰光、密支那、西部若開邦（Rakhine）首府實兌（Sittwe），入夜後有裝甲車出現，是軍事政變以來首次有如此多的軍車在全國多個城市出現。美國駐緬甸大使館呼籲美國僑民到安全地方躲避，稱有報道指仰光會有軍事活動，警告凌晨1時至9時有可能電訊中斷。有居民表示，凌晨1時起四大電訊商的網絡皆無法登入。總部在英國倫敦的網絡追蹤組織NetBlocks表示，緬甸凌晨處於「近乎完全斷網」狀態，網絡連接能力只及正常水平的14％。

緬甸軍事政變後數天，軍方為阻民眾抗議，曾經封鎖全國互聯網。

美國、加拿大、英國及歐盟12成員國的駐緬甸大使館周日深夜發聲明，呼籲緬甸軍方避免向示威者和平民使用暴力。他們譴責當局在軍事政變後拘捕政治領袖、騷擾記者、干擾通訊。聲明中說：「我們支持緬甸人民追求民主自由與和平繁榮，世界在看。」聯合國緬甸事務特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）警告，緬甸的公民抗命活動若遭鎮壓，等同緬甸軍方將領向人民宣戰，將被追究。

全國數以十萬計民眾周日再度上街，展開連續第9天的反政變示威，許多人高舉標語，呼籲當局「不要在夜間綁架人民」。政府公務員響應公民抗命呼籲罷工。有鐵路職員參與，令火車服務局部暫停。在仰光，數百名鐵路工人加入示威行列，警員到他們的宿舍催促他們上班，但遭憤怒民眾包圍，警員最終「敗走」。

國際危機組織緬甸事務顧問霍西（Richard Horsey）表示，許多政府部門運作已經癱瘓。

緬甸軍政府繼續搜捕抗爭者，周六晚宣佈《小區及鄉村管理法》復辟，要求民眾若留訪客在自家過夜，必須向當局呈報，違者將被罰款甚至入獄，相信是杜絕民眾收留被通緝的抗爭者。仰光居民周六晚自組巡邏隊，防範當局晚間突襲拉人。

路透社／法新社／德新社

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