世界貿易組織周一召開特別會議任命新秘書長，美國拜登政府支持尼日利亞前財長伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）出任世界貿易組織（WTO）新任總幹事，加上她的主要競爭對手南韓貿易部長俞明希（Yoo Myung-hee）月初宣佈退出競逐，伊韋阿拉周一獲任命為新總幹事。美國代表對於新總幹事兌現承諾感到「興奮而有信心」，期待與她合作。

德國官員望德美合作改革世貿 加強向華施壓

會前德國的泛大西洋協調員（Peter Beyer）接受路透社訪問表示，經歷過困難的特朗普時期後，德國及歐洲現在有歷史性的機會改善跨大西洋夥伴關係，以及改善與美國的關係。他指歐洲及美國應該透過貿易協議廢除關稅，加強跨大西洋夥伴關係，同時合作加強對中國施壓，要求中國遵守國際規則。

他說：「這應該包括一個世貿改革的共同路線圖……最終令中國按照國際貿易規則行事，必須制裁違反規則的行為。」

白宮周日指拜登周五將與七國集團領導人舉行視像會議，是他上任以來首次，會上將討論疫情、全球經濟及中國關係。

伊韋阿拉成世貿首位女總幹事

世貿周一在瑞士日內瓦當地時間下午3時舉行一場視像特別會議，討論任命新任秘書長。獲得美國新政府支持的66歲伊韋阿拉，順利出任總幹事，成為首位擔任此職的女性及非裔人士。她在聲明中表示，要從疫情帶來的危機中迅速恢復，一個強大的世貿至為重要，「我們可以合作令世貿更強大、更敏捷，以及更適應當前的現實」。

巴西籍的世貿第六任總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）於2020年8月離任後，共有8國提名候選人，經兩輪成員國諮商後，由伊韋阿拉及俞明希獲得最多支持。由於世貿秘書長採共識決定，當時特朗普政府反對伊韋阿拉，令秘書長人選無法產生共識而延至今，今年1月美國新政府上任後放棄改變立場，而俞明希也宣佈放棄角逐，令纏繞世貿多月的人事風波趨向明朗。

世貿成立於1995年，擁有164個會員，近年遭受挑戰，特朗普屢次抨擊世貿對待美國不公平，並持續杯葛世貿上訴法庭法官任命，令爭端解決機制陷入停擺。

伊韋阿拉曾在世界銀行（World Bank）擔任發展經濟學家，她自2019年成為美國公民，美國前貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）認為伊韋阿拉太接近親貿易國際主義者，如世界銀行前行長羅拔佐利克（Robert Zoellick）。特朗普曾多次抨擊世貿成為全球主義者的工具，讓中國經濟在毫無制約下冒起。

中央社／路透社／《蘋果》資料室

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