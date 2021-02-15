英國哈里王子與夫人梅根在情人節公佈懷有第二胎，有專欄作家讚賞他們的照片和公佈行為甚有「荷李活」風格，形容是「為寒冷英國帶來一絲加州陽光」 。湊巧的是，哈里亡母、已故威爾斯王妃戴安娜在37年前也是挑了情人節前夕這天公佈懷有哈里。

身在美國加州的哈里夫婦發佈一張黑白照片，讓發言人證實梅根正懷有第二胎，兒子阿奇即將成為哥哥，不過胎兒性別和預產期則未有公佈。英國《每日郵報》翻查報道，發現皇室是在1984年2月13日公佈戴妃懷孕，成為英國各大報章情人節當天的頭條新聞。

銳意經營形象 深諳「真正權力」在網上

英國《每日郵報》的專欄作家維恩（Sarah Vine）撰文讚賞哈里夫婦的喜訊，是為寒冷的英國帶來一絲加州陽光，形容照片中的兩人輕鬆愜意，「他們跟觀眾沒有視線接觸，就好像我們在窺視這個親密時刻，在最自然時刻的愛情寫照。這對愛侶互相凝視微笑，是如此專注，所有人所有事物都只是背景配襯。」

維恩形容哈里夫婦這張照片風格優雅，有如荷李活大片電影海報，「他是內心受困擾的英俊王子，她是為他指路的美麗女演員，他們聯袂打破慣例，然後征服世界」。她讚又揚哈里夫婦深明現今世代「真正權力」不再落在「皇冠與皇宮」之中，而是互聯網與社交網站，如何定義一個人是視乎他們如何經營形象，「最終，他們領悟到了。」

英國《每日郵報》

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