針對美國前總統特朗普的彈劾案審訊無法達到定罪所需的票數，讓共和黨暫時擺脫最大拖後腿，料將把眼光放到2022年的中期選舉。正當跨黨派議員都認同中國是美國最大的國家安全威脅，共和黨正嘗試塑造總統拜登對中國軟弱的形象，並尋找論據指拜登官員和政策都無法與北京抗衡，從而把對中國強硬視為共和黨勝選策略。

報道引述共和黨全國委員會前傳訊總監海伊（Doug Heye）分析指︰「中國被共和黨認為是即使冒犯也是安全的—對民主黨人而言也是—你不會因為反華而受懲罰。」拜登上任後不足一個月，共和黨參議員已不只一次對拜登的內閣人選提出反對，包括質疑他們與在美華文機構及華為有連繫，且共和黨亦加強宣揚中國對疫症蔓延有責任，提醒拜登不應重返世衞，而應該與台灣更緊密連繫，要求侵犯人權和打壓維吾爾族的一方付出代價。

五角大樓設工作組應對中國 民主黨被指沒加入

拜登上周三與中國國家主席習近平通電話2小時後，他稍為展示對中國的警惕態度，指出：「如果我們不行動，他們（中國）便會吃掉我們（美國）的午餐。」而在兩位元首通話當天，五角大樓宣佈成立工作小組，集中處理有關中國挑戰的議題。但眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示︰「眾議院共和黨員成立中國工作小組，民主黨人起初曾同意加入，但後來離開了。我們的國家安全不應分黨派處理。」

去年大選期間，共和黨已多次追擊拜登過去的對華政策，以及拜登兒子亨特與中國的生意連繫。報道指，共和黨4月一份備忘錄建議參選人把民主黨塑造成「對中國軟弱」，雖然特朗普連任失敗，但共和黨仍料貫徹有關路線。

針對拜登上任首日便重返世衞，共和黨籍參議員斯科特（Rick Scott）與霍利（Josh Hawley）聯合提出「世界衞生組織問責法案」（WHO Accountability Act），要求暫停金援世衞，直到世衞領導層換人，並接納台灣成會員國。

特朗普決定美國退出聯合國人權理事會，時任美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）亦表明反對拜登重返理事會。她痛批人權理事會「虛有其名」，指理事會成員國包括獨裁政權和世界上最嚴重侵犯人權行為的國家，若拜登重新加入理事會，等於罔顧美國爭取人權的鬥爭。

撤銷孔子學院禁令 共和黨認為拜登受北京控制

共和黨眾議員同時注視有關孔子學院的處理，特朗普執政時曾下令關閉所有孔子學院，並於去年12月簽署相關禁令，但拜登上任後，悄悄在今年1月26日撤銷禁令。國務院解釋撤銷禁令是因為特朗普政府沒有依正當程序遞交議案，但共和黨認為這是拜登政府暗地受北京控制的證據。

此外，特朗普把華為列入制裁實體清單，而拜登上任後，商務部長候選人雷蒙多（Gina Raimondo）也因沒有明確表示華為未來會否繼續留在實體清單而受外界質詢。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）曾投票反對提名雷蒙多，認為她對中國立場軟弱。

美國《國會山報》

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