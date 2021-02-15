以色列接種武漢肺炎疫苗的進程屬全球前列，該國最大的醫療服務機構Clalit周日發表研究報告顯示，國民接種了完整兩劑輝瑞與BioNTech共同研發的武漢肺炎疫苗後，出現有病徵武漢肺炎的比率下降了94％，出現嚴重症狀的比率亦下降了92％。

研究比對了兩批各60萬人群組，一批已接種了兩劑疫苗，當中17萬人超過60歲，另一批則沒有接種疫苗。數據顯示，疫苗對於70歲或以上長者，以及年輕人均同樣有效。

研究亦發現，接種第二劑疫苗的一星期後極為有效。Clalit的創新總監巴利徹（Ran Balicer）指出，初步數據顯示，在接種第二劑疫苗的兩星期或更久之後，預防有症狀的感染和嚴重症狀的有效率更高。

以色列魏茨曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）研究人員周日表示，第一批接種疫苗的60歲或以上人士，住院率和重症比例明顯下降。相同趨勢亦首次在55歲或以上人士觀察到。至於在開始接種疫苗數周後才獲安排接種疫苗的年輕人，住院和重症比率則仍在增加。

路透社／《耶路撒冷郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！