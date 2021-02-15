美國前總統特朗普遭第二度彈劾結果「煽動叛亂」罪名不成立，但參議院投票時有7名共和黨參議員倒戈支持彈劾，投下了贊成票，事後遭清算，各自在家鄉被批評及譴責，但當中大部分人已決定不再在明年的中期選舉尋求連任。

倒戈的共和黨參議員中包括來自路易斯安那州的卡西迪（Bill Cassidy），路州共和黨隨即投票一致通過譴責卡西迪，卡西迪前晚在Twitter發文道︰「我們的憲法與國家比任何人都重要，我對特朗普總統投下有罪票是因為他有罪。」

賓夕凡尼亞州共和黨亦批評圖密（Pat Toomey）倒戈，對他投下贊成彈劾的一票表示失望。圖密早於去年10月已表明不會尋求連任，他在社交網站為倒戈辯護︰「總統特朗普的行為，結果令美國史上首次出現總統權力移交不能和平進行，他背叛了憲法和他的就職誓言，必須被定罪。」

另一名投了贊成票的北卡羅來納州參議爾伯爾（Richard Burr）亦已宣佈退休，不再在2022年中期選舉尋求連任。

內布拉斯加州共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）之前因為批評特朗普，已經在家鄉飽受批評，如今倒戈便再次遭遇四面楚歌。他月初發放一段影片強調立場︰「歡迎你們再次譴責我，但請搞清楚為何這事會發生，這是因為我仍然相信，就如你也相信，政治不是關於一個傢伙的怪異崇拜。」

特朗普兒媳料得益 接手參議員席位

這次7人倒戈相信不會因此受到共和黨支持者以選票作出懲罰，因為當中6人都不必面對2022年的中期選舉。南卡羅來納州共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）預料，特朗普的兒媳娜拉（Lara Trump）可能因此得益。他向《霍士周日新聞》表示︰「在整場彈劾案中最大贏家是娜拉，跟我相交多年的好友伯爾（倒戈），令娜拉幾乎肯定可以取得北卡州參議員席位的提名。如果她要競逐的話。我肯定會支持她，因為她代表共和黨的未來。」拉拉是特朗普二子埃里克（Eric Trump）之妻。

美國霍士新聞／全國廣播公司／美國《國會山報》

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