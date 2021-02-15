美國參議院周六表決針對前總統特朗普的彈劾案，參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）縱投下反對票，助特朗普脫罪，但事後仍猛烈批評特朗普在示威者衝擊國會當天的反應。被視為特朗普盟友的共和黨南卡羅來納州聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）警告，麥康奈爾的言論將成為2022年國會中期選舉期間，民主黨人攻擊共和黨候選人的籌碼。

格雷厄姆周日表示，認為麥康奈爾批評特朗普的言論是真心，「但很不幸地這也是在共和黨人的背後開槍」，預言在2022年中選期間，麥康奈爾這番言論將被對手用來攻擊共和黨人。格雷厄姆解釋稱，共和黨如要重奪參院控制權，喬治亞州和亞利桑那州等州分將是關鍵，屆時共和黨候選人可能會被對手質問是否贊成麥康奈爾的言論。

麥康奈爾前日在彈劾案表決後，批評特朗普在衝擊國會事件前已玩忽職守，亦要為「挑釁」當日事件負上道德和實質責任。

格雷厄姆承認特朗普對大選結果的看法不合理、不確實，但不認為特朗普有煽動衝擊，又透露在彈劾案表決前曾與特朗普談話，指特朗普對共和黨內部分人感到失望，但仍希望在中期選舉協助共和黨重整旗鼓。

麥康奈爾：勝算最重要 不理特朗普推薦否

麥康奈爾稱，他的目標是盡可能讓共和黨揀出有勝算的黨員出戰中期選舉，不管他們是否特朗普所喜歡，「我只重視他們的勝算」，形容不會理會候選人是否獲特朗普推薦。共和黨去年亦大多按照麥康奈爾指示，在國會派員參選，該黨在2010年中期選舉時，也是依靠麥康奈爾的幫助重奪眾議院控制權。

麥康奈爾未再解釋他在周六批評特朗普的言論，稱要說的已經說過，他亦拒絕回應是否贊成特朗普在2024年再度參選總統，現時只會集中精力準備中期選舉。

美國霍士新聞／美國政治新聞網站Politico

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