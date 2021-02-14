俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）入獄前後的大規模示威，雖然遭到當局鎮壓，但支持者改以其他方式聲援納瓦爾尼。

周日適逢情人節，有支持者響應呼籲進行「愛比恐懼更強烈」示威行動，晚上在住宅庭院舉行15分鐘示威集會，亮起手機燈，拍照放上社交平台。

納瓦爾尼團隊上載片段，有人在西伯利亞城市托木斯克（Tomsk）大廈外牆投影「愛比恐懼更強烈」標語。在西伯利亞城市伊爾庫茨克（Irkutsk），有人用燭光在雪地上砌出心形圖案或「freedom」一字。

幾百名婦女冒-13℃嚴寒，在莫斯科和聖彼得堡手持白色長絲帶築人鏈，聲援納瓦爾尼妻子及其他鎮壓受害者。

經常揭露普京政府貪污攬權的納瓦爾尼，去年8月在一班由西伯利亞飛往莫斯科的內陸機上，突然昏迷不醒，在歐美要求下，獲准到德國就醫，其後證實他身上有前蘇聯開發的化學武器諾維喬克。納瓦爾尼上月甫返回莫斯科即被捕，本月初再因違反緩刑條件被判監三年半。

納瓦爾尼被捕前後的幾周，俄羅斯各地有聲援納瓦尼的集會，引發警民衝突，警方共拘捕過萬人。為此，納瓦尼的盟友日前宣佈在春天來臨之前暫停街頭集會抗議，改以其他方式聲援納瓦爾尼。

俄羅斯官媒不再像以往「掩耳盜鈴」，不報道納瓦爾尼及其號召的示威消息，而是大打宣傳戰，抺黑納瓦爾尼團隊號召的「愛比恐懼更強烈」活動，警告那類集會是全球大型抗議活動的一部份，又警告未經許可集會有發生恐怖襲擊之虞，同時宣傳「普京是我們總統」快閃活動，或報道示威「冷清」，同時宣揚警員友善對待示威者，派口罩熱茶等。

法新社／美聯社／德新社

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