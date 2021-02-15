Google與澳洲主要傳媒「Seven West Media」 達成內容付費協議

澳洲大型媒體集團「Seven West Media」周二公佈，已與Google達成協議，為Google的「News Showcase」平台提供新聞內容。

澳洲正準備立法要求科技巨企Google和Facebook等公司平台一旦在搜尋結果等途徑，連結澳洲傳媒內容展示的新聞內容，便向澳洲新聞機構付費。而且如果雙方一旦未能訂立商業協議，澳洲政府有權指派人員仲裁，並可確定支付價格，預料法案會在本周通過。

Google的「News Showcase」平台本月5日在澳洲推出，為付費用戶提供新聞，只有澳洲一個網站和一份地區報紙與Google達成了費用協議，為「News Showcase」提供新聞內容，而「Seven West Media」成為首家澳洲主要新聞媒體與Google達成協議。「Seven West Media」的主要競爭對手「新聞集團」（News Corp）及「Nine Entertainment」與 Google未能達成協議，轉而支持政府立法。

澳洲財長弗哈登貝格（Josh Frydenberg）周一表示，與facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Google行政總裁皮查（Sundar Pichai）商議後，取得「巨大進展」，「我相信我們很接近達成非常重要的商業交易，將改變國內的媒體前景」。協議估計可使Facebook和Google避開新法案最辛辣部份包括具有約束力的仲裁，確保它們未有使用自己的網上廣告壟斷影響與媒體公司的協議內容。

佛州校園槍擊案3周年 拜登倡國會收緊槍械管制

美國佛羅里達州周日悼念3年前一宗校園槍擊案，案件導致17人死亡，佛州州長宣佈下半旗致哀，總統拜登乘機呼籲國會立法管制槍械。

拜登在聲明中強調立法迫在眉睫，「現在該採取行動了」，呼籲國會立法管制槍械，包括要求在所有槍械交易中加入背景調查，並禁止出售攻擊性武器。

2018年2月14日，「瑪喬麗斯通曼道格拉斯高中」（Marjory Stoneman Douglas High School）前學生克魯茲（Nikolas Cruz），手持步槍闖入「瑪喬麗斯通曼道格拉斯高中」（Marjory Stoneman Douglas High School）掃射，造成17人死亡，克魯茲的審訊仍未結束。

極左Antifa警察局外堆雪築路障 阻撓警車出動

美國極左激進組織「反法運動」（Antifa）成員前日聚集在西雅圖東區（East Precinct）警察局，在警局警車出入口用雪堆成路障，阻止警車出動。

有網民在Instagram發佈影片，「Antifa暴徒今晚用雪堆擋著東區（警察局）出口，阻止警車接到緊急召援出動」；記者恩戈（Andy Ngo）亦發佈影片，片中見到當示威者見到警車無法越過路障後大聲歡呼。

事件擾攘了大約15分鐘，片中見到大約有十多名示威者與警察對峙，一輛警車嘗試衝過雪堆但失敗。一名示威者聲稱，他們「只是在東區打了一場雪戰」，另一名示威者則喊「警察變得挑釁，侵犯了人民的權利」，警察開始驅趕示威者離開出口，並開始清除障礙物。

一名警員告訴示威者，他們「不能阻止警察離開」，另一名警官想把一名女示威者推離路障，兩名抗議者立即趨前阻止，並說「不要觸摸她」和「我們實際上並未封鎖大廈」。

路透社／法新社／美聯社／美國霍士新聞

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