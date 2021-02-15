英國傳媒報道，英國有多間大學的資深學者，與有軍方聯繫的中國大學合作從事敏感技術研究，更取得英國科技實驗室的贊助資金。實驗室通常會資助研發國防、核動力及太空範疇有關的物料或科技。

英國《泰晤士報》報道，由於擔心英國多間大學無意中通過共享敏感、軍民兩用的知識，來幫助敵對國家製造武器，因此英國和中國學者之間的合作細節受到關注。

涉牽其中的大學學者來自布里斯托爾，倫敦帝國學院和愛丁堡的赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University），他們都獲得英國國防科學與技術實驗室（DSTL）的資助，資助款項可多達數百萬英鎊。

布里斯托爾有三名學者在中國浙江大學任教，也在當地設有實驗室，有權威的智庫組織認為浙江大學與國防工業有聯繫，屬於「高危」的機構。涉事的英國教授是複合物料的專家，這些物料可以做得更強韌、更輕、或者可防電防火，在極端環境中具有多種用途，包括噴射機引擎、核電站、衞星以及「隱形建築」。

布里斯托爾大學回應時強調，他們的國際學術活動都「按照政府指引進行一系列徹底的盡職調查」，強烈反對任何指校方違規的說法。赫瑞瓦特大學同樣聲稱已遵守所有規定和有關國家安全以及知識產權的法律。

英國智庫組織Civitas本周發表報告指，大約200名英國科學家在無意中協助中國政府研發大殺力武器，當中包括倫敦帝國學院，學院回應指報告內容「完全歪曲了我們贊助安排的真實性質」。

英國《泰晤士報》

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