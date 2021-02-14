四年前單方面宣佈獨立而鬧得天翻地覆的西班牙加泰羅尼亞自治區，昨日再次舉行議會選舉，主軸表面上仍是統獨之爭，但獨派支持者對急獨的熱情冷卻，他們更關心是疫情當下，脆弱的醫療和就業問題。

即使馬德里在2017年以高壓手段煞停加泰獨立運動，但在其後的選舉，自治區議會還是由獨派控制，自此雙方處於一種微妙的拉鋸狀態，相互猜忌，卻又互相利用，尤其是當社會黨的桑切斯在2018年拜相，其領導的少數左翼政府便是全賴國會內的加泰獨派支持，方能執政至今。

桑切斯雖然對加泰自治區採取比較懷柔的政策，可他同時毫不掩飾渴望把控制自治議會長達九年的獨派拉下馬，解決馬德里的心腹大患，他派遣過去一年帶領西班牙抗疫的前衞生部長伊拉，掛帥參選自治議會。

票站人員怕中招想褪軚

伊拉領導的加泰社會黨在選前民調中稍為領先，但低投票勢將是統派的隱憂，事關在獨立危機不逼切下，統派支持者投票的意欲本來就不強，加上疫情陰霾下，預料整體投票率不會超過60%。據悉，由於擔心染疫，連票站工作人員都有逾四成想褪軚不出門。

加泰社會黨如無法將領先的民調轉化成選票，或未能籌組聯合自治政府，流亡海外的加泰前自治區主席普伊格蒙特所屬的全力為加泰黨，及同樣主張分離的加泰共和左翼黨，料會再次攜手合作，保住獨派在自治政府的主導權。

若全力為加泰黨和加泰共和左翼黨繼續執政，桑切斯退而求其次，只能寧願由後者主導聯合政府，因為全力為加泰黨獨派立場鮮明，跟馬德里較多齟齬，加泰共和左翼黨則比較溫和，願意跟馬德里對話，將會有助緩和雙方的關係。

獨派支持者不謀「急獨」

事實上，期望獨派勿搞急獨，並非馬德里一廂情願的想法，就連加泰獨派也有越來越多支持者認為，脫離西班牙獨立並非目前的首要任務。雖然最新民調顯示，有44.5%受訪加泰民眾支持獨立，但民調負責人費拉迪茲說：「當問到新政府最逼切任務是甚麼時，僅三分一受訪者認為是推動獨立……無論是獨派或統派也好，選民當前最關心是經濟和抗疫。」

獨派支持者巴倫西亞批評主張急獨的政黨根本是有勇無謀，「他們從來都沒有周詳的計劃，我們曾經以為只要在公投中投票便成，但事情沒有這麼簡單，回頭看來都覺得有些幼稚。今次參選的獨派政黨，還是未能提出可靠的計劃」。

加泰醫生瓦列霍說：「所有選舉話題都是圍繞統獨，但我們最希望政客能解決社會問題，首要是處理衞生危機，其次是教育制度改革及解決可持續發展的問題」。

路透社/英國《衞報》