阿根廷前總統梅內姆在首都布宜諾斯艾利斯病逝，終年90歲。

梅內姆近月多次因為肺炎入院。梅內姆的家人向傳媒說，梅內姆因尿路感染引發心臟病，在一間療養院去世。

梅內姆1930年7月阿根廷拉里奧哈省在出生，父母是敍利亞移民。梅內姆曾任拉里奧哈省省長，1989年至1999年擔任阿根廷總統，被認定是貝隆主義信徒。2005年12月，梅內姆開始擔任阿根廷聯邦參議員。

不過，梅內姆任總統的10年，卻奉行激烈的私有化政策，並將披索與美元掛鈎，最初帶來經濟穩定，令惡性通脹告一段落，締造「阿根廷奇迹」，不過也為2001年阿根廷歷來最嚴重金融危機埋下伏線。

自詡選無不勝的梅內姆，曾多次捲入貪污案，縱然從未因而入獄。

梅內姆形象風流倜儻，開跑車打高球愛名錶。他有兩段婚姻，第二段婚姻的妻子是智利裔環球小姐。梅內姆有四子女，包括一名由情人為他誕下的私生子。

法新社

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