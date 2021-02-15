緬甸2月1日發生軍事政變後，當地局勢周日轉趨緊張，最大城市仰光街頭出現裝甲車，北部的密支那更據報有軍警開槍，但仰光周一再次有大批市民無懼軍方威嚇及中止互聯網，再次上街反對政變。緬甸傳媒報道，該國18間大學的學生會日前向中國國家主席習近平致公開信，促請中國尊重緬甸人民意願，不應承認軍方統治。路透社報道，國務資政昂山素姬將最少被還柙至本月17日。

公開信由仰光大學、曼德勒大學、西仰光大學、仰光牙科大學等18間學府的學生會發表，指出中國若仍希望成為緬甸的友好鄰邦，便應認知到緬甸人民結束軍事統治及重建民選政府的意願，不要跟緬甸軍方合作，強調緬軍拘禁民選官員的做法不合法。

促習近平尊重西藏香港

中國在緬甸政變後一直以事件屬緬甸內政為由，未有明確譴責軍方，中國官方新軍社甚至僅形容政變是「大規模內閣改組」。中國亦跟俄羅斯聯手，迫使聯合國人權理事會在上周通過的涉緬決議案上刪減部分用字。早前仰光有人到中國領事館外集會，要求中方停止支持緬軍。

公開信表明，倘若中方繼續支持緬甸軍方，將嚴重損害中國聲譽，又形容緬甸人民驅逐軍政府的意願，一如泰國、香港等全球其他地區一樣，並希望習近平同時尊重香港、西藏和泰國人正當表達異見。

神秘航班來往仰光昆明

近日緬甸網絡上亦有號召杯葛中國貨的聲音，中國華為被指協助緬甸軍方設立限制網絡連線的系統，被網民形容是民主與自由的敵人，號召公眾停用華為產品。中方亦被指協助緬軍建立「網絡長城」，使當地人要通過虛擬私人網絡（VPN）才能夠連上Google等外國網站。

Twitter則有網民發現，周一凌晨緬甸互聯網服務中斷後，有最少6班事前沒有登記、由緬甸國家航空營運的神秘航班由中國昆明來往仰光，質疑中國正幫助緬甸軍方。

裝甲車續駐仰光市區 民眾毋懼再上街

仰光市面氣氛周日晚上變得緊張，街頭軍力明顯加強，亦有裝甲車巡邏。當地互聯網通訊周一凌晨一度中斷，直至上午恢復，但央行等主要地點繼續有軍人戒備，連日有人聚集的蘇萊佛塔附近亦有最少4輛水炮車停泊。

仰光市中心周一上午再有市民上街，包括最少數百名學生，有人舉起美國總統拜登的畫像，促請美國介入，甚至有人拉起「我們需要美軍」的橫額，亦有示威者在軍車前舉牌，呼籲軍人加入不合作運動。南部城市土瓦（Dawei）亦有人示威，批評軍方在光天化日下殺人，並在電視鏡頭前說謊。

昂山素姬目前被軍方指控非法進口對講機，還柙期限原定今日屆滿，緬甸電視台報道，法院已頒令昂山素姬的還柙期限延至本月17日。美國、英國及歐盟發表聯合聲明，要求緬甸軍方避免對示威者使用暴力，並要求解散軍事政府，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦指，和平示威的權利應獲保障。

《緬甸時報》/緬甸新聞網站The Irrawaddy/法新社/路透社

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