英國上月底正式向港人開放BNO「5+1」簽證申請，料進一步推動香港移民潮，並且考慮在英國置業。英國早前在疫情下推出「印花稅假期」（Stamp duty holiday）救市措施，原本到3月31日便結束。礙於疫情下買賣手續處理時間被迫延長，政府考慮把期限延長6星期，方便買賣雙方完成交易，以免墮入「完結陷阱」(completion trap)。

與執政保守黨友好的《每日電訊報》報道，財相辛偉誠（Rishi Sunak）正考慮將「印花稅假期」延長至5月中，以幫助緩和免稅措施完結後導致銷售下跌的憂慮，有人建議將免稅措施延長6個月，但辛偉誠傾向反對，認為此舉對稅收會造成「無謂的」影響。多名保守黨議員及部份支持者甚至呼籲辛偉誠考慮廢除印花稅，財相的決定相信會令他們感到失望。財政部發言人僅稱︰「我們對財政事件以外的未來稅務政策不予置評。」

英國經濟受疫情嚴重打擊，當局急於復蘇經濟及增加庫房收入，財政部官員考慮取消計劃中的個人所得稅免稅額，政府內部甚至在辯論是否提早加稅，但有人擔心操之過急，可能會損害經濟復蘇。

封城、員工病假、需求增 均拖長交易時間

近期公佈的經濟數據顯示，英國去年經濟收縮速度是自1920年代以來最快，GDP下跌9.9%。不過在嚴格防疫措施下，去年12月英國經濟錄得1.2%增長，預料可以避免出現雙位數的經濟衰退，加上疫情期間，民眾累積了2,500億英鎊的儲蓄，外界期望英國經濟會迅速反彈。

政府今次「印花稅假期」推動地產市場，產生的通貨膨脹效應令樓價飆升，比去年1月同期上升6.4%，但估計財政部收入減少了38億英鎊。在疫情下買賣樓房，過程比往常要緩慢，斷斷續續封城、員工因病告假、加上買賣需求增加等，都令物業轉讓律師的手續、按揭處理和尋找心儀單位的過程都嚴重拖慢。例如，轉讓手續正常只需數天，但部份買家在疫情期間要等候長達100天，申請按揭的時間亦倍增。不少買家因此要需時數月才能完成交易，恐防拖至印花稅假期完結仍未完成交易，會損失數以千鎊計的金錢，所以政府考慮延長措施。

英國《每日電訊報》

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