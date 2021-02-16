土耳其當局周一拘捕了3名試圖從敘利亞非法入境的新西蘭人，其中1名女子同時擁有澳洲藉，且被指是伊斯蘭國成員。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周二表示，該名女子遭到澳洲單方面取消其國籍，批評澳洲的做法不負責任。

該名擁有澳洲及新西蘭雙重國籍的26歲女子被捕時，她正帶著2名孩子同行。不過，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）隨後宣佈，若然擁有雙重國籍的人有參與恐怖主義活動，有關法律會自動取消其澳洲國籍，重申自身責任是保障澳洲國家利益和國家安全。莫里森透露，他今日稍後將跟新西蘭總理阿德恩討論事件。

涉事女子6歲移居澳洲 被質疑對紐出口問題

新西蘭總理阿德恩發聲明批評澳洲做法，是迫使新西蘭負起對該名女子的責任，但實際上她自6歲起已經不再在新西蘭生活。阿德恩續稱：「坦白說，新西蘭對於澳洲『出口』其問題，已經感到厭倦。」

路透社指，不論是澳洲抑或新西蘭，知悉該名女子個案都已經有一段時間，但澳洲剝奪該女子國籍的決定，令阿德恩就此公開批評莫理森。

阿德恩強調，就這樣剝奪國籍並不是一個正確做法，政府對公民有義務，無論情況如何或所犯罪行如何，政府所作決定都應該考慮到，事件是涉及兩名「沒有選擇在戰區出生的小孩」，示意澳洲不應撒手不顧。

路透社

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