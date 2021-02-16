儘管針對前總統特朗普的彈劾案審訊日前終於落幕，但美國民主、共和兩黨的政治鬥爭未見緩和。美國調查機構蓋洛普（Gallup）一項最新民調發現，約62%美國民眾認為，美國需要在現有兩黨之外，有另一個大型政黨面世，是2003年有類似調查以來最高比例的一次。

民調在1月21日至2月2日訪問了全美國906名成年人，結果顯示，從去年秋天以來，民眾對第三政黨的渴求持續增加，從9月的57%增至今年1月的62%。這項民調近年一直處於高點，2013年與2015年皆徘徊60%水平，到2017年、即前總統特朗普上任首年的9月則進一步升至61%。

兩黨支持者逾1/3均冀取態更趨極端

在共和黨人當中，有63％受訪者支持成立新政黨，並有68％人希望繼續由特朗普領導，亦有40％人期望共和黨能夠更趨向保守價值；民主黨人則有46％想有第三政黨，少於去年9月的52％，另有34％人希望民主黨可以更走向自由價值、34％人認為要溫和、亦有31％覺得可維持現狀。

與此同時，認為民主、共和兩黨能夠代表民意的受訪者比例僅得33%，是歷來同類調查的第2低，僅次於2013年10月的26%。在對兩黨評價方面，民眾對共和黨的好感下降至37%，對民主黨好感亦不足一半，只有48%。

中央社／《福布斯》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！