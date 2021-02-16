西非幾內亞自周日確認爆發伊波拉病毒以來，當地已錄得10宗疑似病例，死亡人數增至5人。世衞警告幾內亞及剛果民主共和國爆發的伊波拉病毒已構成了地區風險，並向6個非洲國家發出警告。

幾內亞衞生部門表示，已分別在南部恩澤雷科雷（Nzerekore）及首都科納克里（Conakry），找出與疑似病例有關的115名及10名接觸者。幾內亞當局表示已準備好應對病毒傳播。

世衞就伊波拉疫情通知6個非洲國家

世衞周一警告幾內亞及剛果民主共和國爆發伊波拉病毒已構成了地區風險。鄰近幾內亞的科特迪瓦、馬里、塞拉利昂周一表示，已啟動計劃阻止任何潛在的蔓延及加強邊境管制。

世衞發言人哈里斯（Margaret Harris）周二表示，已向位於幾內亞及剛果民主共和國周圍的6個國家示警，「包括塞拉利昂及利比利亞,，而他們正迅速部署，準備好找出任何潛在感染」。

哈里斯指衞生當局在剛果民主共和國確認接近300個密切接觸者，強調正進行病毒樣本的基因排序測試，希望進一步了解新的爆發源頭，以及嘗試辦認出病毒株，「我們不清楚伊波拉病毒是否一直存在於人類體內，或者（病毒）僅僅是從動物身上轉移過來，但正在進行的基因排序測試將有助了解這些訊息」。

2013至2016年疫情致逾萬人亡

西非多國2013至16年爆發伊波拉疫情，逾1.13萬人死亡，主要集中在幾內亞、塞拉利昂和利比利亞。幾內亞及剛果民主共和國本月先後證實再爆發伊波拉疫情，其中剛果民主共和國在不足三年來第四次有伊波拉病毒爆發，於2月7日確認爆疫。

剛果民主共和國自1976年以來，先後12次爆發伊波拉病毒疫情，上次疫情在西部爆發，歷時半年，去年11月才結束。2018年東部地區爆發，2,299人死亡，是歷來死亡人數第二多的爆發。就在東部疫情宣佈結束前，西部去年6月又爆發疫情，造成130人感染與55人不治。西部疫情去年11月結束。

伊波拉病毒是一種具高度傳染性，導致嘔吐和腹瀉，可透過體液傳染。

路透社/法新社／《蘋果》資料室

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