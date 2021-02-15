主張加泰羅尼亞自治區脫離西班牙的獨派政黨，在前日的議會選舉中勝出，整體得票不但超過統派，更首次跨越過半門檻。不過，疫情下預料獨派不會重蹈2017年急獨的亂象，事關選民普遍希望自治政府先搞好民生。

「殭屍時段」容確診者投票

由於選舉正值武漢肺炎在當地蔓延，當局特意把投票最後一小時定為「殭屍時段」，容許確診者或疑似中招人士前往票站投票。疫情嚴重加上獨立危機緩和，統派選民投票意欲大減，導致投票率降至53%，利好獨派選情。

三大獨派政黨：加泰共和左翼黨、全力為加泰黨和人民團結候選人黨，合共在議會135席中贏得74席，較上次多取4席，料目前由前兩者在自治政府組成的執政聯盟可以延續下去。

雖然馬德里未能在選舉中挫下獨派，但由首相桑切斯領導的的執政黨分支─加泰社會黨，表現不俗，以23%成為得票最多的單一政黨，議席增至33席，幾乎翻了一番。加上溫和的加泰共和左翼黨取得議席，比激進的全力為加泰黨為多，自治區短期急獨的可能性大減，亦有利桑切斯推行和解政策。

加泰共和左翼黨雖然主張自治區獨立，但為了尋求在2017年獨立失敗後被判監的獨派領袖獲釋，該黨願意跟馬德里溝通。桑切斯自2018年拜相以來，每每在關鍵表決，全仗對方在國會出手相助，其領導的西班牙左翼少數政府方能執政至今，投桃報李，桑切斯也對加泰採取比較懷柔的政策。

由全力為加泰黨轉投加泰共和左翼黨的獨派支持者霍格說：「即使謀求獨立，左翼黨清楚明白這不會是輕鬆的事情，單靠盲幹是不會成功的，因為我們都見識過」。

美聯社/法新社