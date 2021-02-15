世代交替之下，潮流總會變，1996年後出生的「Z世代」最近在短片分享網TikTok與千禧世代（1981年至1996年期間出生）吵得火花四濺。年輕一代力數上一代的文化指標已經過氣，例如他們寧願死也不會穿貼身牛仔褲，側邊分界的髮型也屬於「上一代」。手機短訊少不了使用表情符號（emoji），不過「笑到喊」😂這個使用量極高的emoji，原來已經被Z世代認為「老套」，只有「年老的人」才會使用。

「笑到喊」這個emoji是Twitter上使用量極高的符號，卻被Z世代批評為「它很老套」。一名女子在一段影片中說，她已減少使用這個符號因為她的孩子不用，有年輕人回應道︰「作為15歲的青少年，我認為你應該使用這個emoji，因為我們肯定不用的。」

21歲的穆罕默德 （Walid Mohammed）說︰「我甚麼表情符號都用，就是不會用笑到喊，我已停止使用它一段時間了，因為我看見年長的人在使用，例如我媽，我的兄姊，就是上一輩的人在用。」

專家：長期使用虛擬笑容 使之再不真誠

Z世代愛用骷髏頭emoji代替笑，這個符號本來的意思是「我死了」、「我快要死了」，也表示一些十分有趣的事。21歲的提魯（Stacy Thiru）說，她寧願使用真正哭泣的符號，因為更具極端情感，感覺更加戲劇性。網絡語言學家麥卡洛克（Gretchen McCulloch）說︰「若你長年累月使用相同方法來表示虛擬笑容，它就會開始變得不真誠了，不斷使用之下，那種誇張就會失效。」因此Z世代會尋找新鮮方法去表達「有趣」。

Z世代也十分嫌棄貼身牛仔褲（skinny jeans），聲稱「寧願死掉」或「流落街頭」也不肯穿這種曾幾何時的潮流指標衣物，引來千禧世代反擊，指他們只是「太年輕了」，等再過幾年肌肉開始鬆弛或身材發福時，自自然然就會愛上貼身牛仔褲。

千禧世代「側邊分界」的髮型也是激辯焦點之一，Z世代表明這是「上一代」的象徵，有「阿姨」坦言每日努力把頭髮梳成「中間分界」以免被人說老，但也有千禧世代大力捍衞「側邊分界」認為這樣才最好看。

美國有線新聞網絡／英國《每日郵報》

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