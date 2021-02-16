英國《金融時報》報道，控制全球80%稀土供應的中國，正研究透過限制稀土出口，以打擊美國國防部門及承包商，但有分析憂慮此舉反而會刺激其他國家加強開採力度，影響中國的市場主導地位。

報道引述業內高層消息透露，中國政府曾詢問業界，倘若中國限制稀土出口，會對歐美企業造成多大影響，又想了解美國需要多少時間去尋求其他稀土供應及加強自身生產力。一名不具名中國政府顧問說：「政府想知道美國會否因為中國實施出口禁令，而導致在生產F35戰鬥機上有困難。」中國工業及信息化部上月提案限制生產及出口中國17種稀土。

F35戰鬥機的電力系統及磁石等關鍵部份十分依賴稀土供應，美國國會研究處指出，每部F35戰鬥機需要417公斤稀土。稀土也對生產智能手機、電動車及風力渦輪機等十分重要。

中國外交部去年宣佈對三間美國軍火商，包括洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音國防系統（Boeing Defense）及雷神公司（Raytheon）實施制裁，應對美國批准向台售武。當中指引包括要求稀土生產商遵從嚴格的出口限制。

不過，有部份官員認為中國若正式限制出口稀土，只會令競爭對手加快生產，繼而影響中國在行業的主導地位。北京安泰科信息股份有限公司分析師張睿（Zhang Rui，音譯）說：「出口限制是雙面刃，要非常謹慎地實施。」

美國國防部逐漸關注美國對中國稀土的依賴，近月與美國及澳洲的企業簽署合作，加強自身的稀土產量。

英國《金融時報》

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