雖然SpaceX 周日發射衞星網路服務Starlink衞星計畫，由於天氣惡劣關係要延至周一晚上。不過，SpaceX上周一起開始在全球多地，包括澳州、新西蘭、美國和加拿大部份地區開放予公眾預訂，民眾只支付訂金99美元（720港元），便可在2021年中至下旬獲得互聯網服務。

早在2019年5月，SpaceX便開始利用「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭把第一批Starlink衞星送上軌道，每次火箭可攜帶60個衞星，現在已有逾1000個衞星正在運作，目標是到2027年中旬達到4.2萬個。SpaceX目標是利用衞星群產生的高速寬頻系統，為地球各地提供衞星網路服務，特別是沒有網絡連接的偏遠地區。

名為「總比沒有好」（Better than nothing）的Starlink公開Beta測試，去年10月開始在美國部份地區率先推出，測試版費用為每月99美元（72港元），用戶要額外支付499美元（3892港元）購買Starlink硬件套裝，套裝包括一個三腳架、一個WiFi路由器和一個連接衞星的終端機。換言之，用戶只須支付不足600美元（4680港元）便可使用Starlink。

現已吸客逾萬 日本印度稍後可預訂

Starlink衞星網路現已吸納了逾一萬用戶，上周一起開始在全球其他國家和城市包括澳州、新西蘭、墨西哥以及美國和加拿大部份地區提供99美元的預購服務。民眾只要支付99美元訂金，待服務正式啟用後便可立即使用，便可在2021年中至下旬獲得互聯網服務，而99美元訂金會在購買Starlink套件中扣除。今年一些國家稍後亦會開始接受預訂，包括西班牙、意大利、印度、日本和加勒比海。

SpaceX去年10月曾向beta測試訂戶發電郵，聲稱Starlink速度預期介乎50至150Mbps，但會間歇性中斷，而有些用戶可能速度更高。根據Reddit的Starlink群組顯示的速度清單，到目前為止，最快下載速度是在紐約錄得的209.17 Mbps，以及猶他州一名用戶去年12月錄得的215 Mbps。

Business Insider

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