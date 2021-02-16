（北美通訊）自從疫情爆發封城以來，不少城市人都不再甘於圍困在四面牆內。正如紐約市長參選人楊安澤所講，「你可以想像在一個只有兩間房的住宅中，一邊安排兩個孩子接受學校的網上授課，一邊還要自己做公事嗎？」要像楊安澤，在紐約市中心擁有住宅單位非常困難，但要像他在郊區擁有一間大屋就容易得多，不信？可以試試到CheapOldHouses.com逛逛，入面所提供的大屋，大部份都不到10萬元（美元，下同），平民上車不再是夢。

萊因哈特夫婦（Kate and Cameron Reinhart）透過CheapOldHouses.com找到一間位於康涅狄格州諾里奇（Norwich）的古老大屋。這間屋建於1885年，屋內仍保留當年流行的維多利亞式花窗玻璃、雕花木欄杆的迴旋樓梯，還有一個八角形的高塔，看起來恍如愛登士家庭的大宅。

太太Kate表示，由於本身在猶他州經營殯儀業，當初最大考慮是由西面搬到東面，要橫跨整個國家。除了搬屋煩，還要考慮大屋需要徹底翻新。先生Cameron不諱言，也曾經考慮是否花兩倍價錢買一個可以即時入住的單位，但最終他們都決定買這間屋。雖然有點冒險，但相信會值得。他們最後花8.5萬買入這間屋，再計劃用10萬元進行大規模翻新工程。

原本住在紐約水牛城的尼克維斯（Nick Weith）和他的伴侶莫迪凱（Damian Mordecai）同樣在CheapOldHouses.com看中一間建於19世紀的古老大屋，它位於一個人口不到3,000人的小鎮Gowanda，距離紐約車程大約一個小時。

Mordecai表示，他原本對搬離城市的想法不太感興趣。但現場看過大屋後，深深被吸引，回到車上時，他即時對尼克維斯說，我們必須買這屋。當日是3月13日，前總統特朗普剛宣佈因為武漢肺炎爆發全國進入緊急狀態。

之後情況急轉直下，紐約封城。Mordecai的公司開始遙距工作，他亦不再需要考慮上下班車程長短。最終他們以5.25萬元，買入了有2,300平方呎，四間房的大屋。他們估計會另外花費5萬進行翻新。

類似的例子還有許多，他們搜尋心儀大屋的網站CheapOldHouses.com，由芬克爾斯坦（Elizabeth Finkelstein）於2016年與她的網頁設計師丈夫Ethan創辦。目的是保育全國各地的古老大屋，她收集好名單後，再利用地產推銷手法促銷。結果一擊即中，大受歡迎。而因應疫情，他們Instagram的關注人數更每星期增加一倍，當中大部份是千禧一代。

有分析調查公司估計，在2020年有7萬人離開紐約，但Elizabeth認為，即使疫情結束，愛追求生活享受的千禧一代，仍然會選擇離開大城市。「因為其實大部份人都想嘗試冒險，只是苦於被工作或其他事務絪綁着，現在大部份公司都遙距工作，人們就不用再花一半薪金捱市中心的貴租了。」

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