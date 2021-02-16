歐洲消費者組織（European Consumer Organization，BEUC）周二向歐盟委員會提出投訴，指中國影片平台「抖音」國際版「TikTok」違反歐盟法例，包括未能保護兒童接觸有害資訊。

歐洲消費者組織發聲明指出，「TikTok未能保護兒童及青年接觸平台上的隱藏廣告及潛在有害資訊，TikTok在保護兒童接觸不當內容上，未有能盡力調查，例如很容易展示涉及性的內容」。

組織又指TikTok的服務條款不清晰，處理個人數據的方式亦有誤導，「TikTok未有明確告知用戶收集個人數據的方式、用途及法律基礎，尤其是對兒童及青年」。

意大利西西里一名10歲女童疑年初在TikTok玩所謂「昏迷挑戰」致窒息死亡，她的父母表示她曾在TikTok 玩所謂「昏迷挑戰」，把皮帶箍緊在頸上令自己不能呼吸，並在手機上直播。後來數據私隱監察當局下令TikTok封鎖任何年齡不能核實的用戶至最少2月15日，又指出雖然TikTok承諾禁止13歲以下兒童註冊為用戶，但實際上意大利兒童很容易繞過此限制。

德新社／《蘋果》資料室

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