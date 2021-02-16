北約國防部長會議將於本周舉行，是美國總統拜登上台後首場歐州重要會議。前總統特朗普任內多次批評北約盟友，前美國駐北約大使哈奇森（Kay Bailey Hutchison）及現屆華府官員指出，拜登政府揚言摒棄前朝作風，與北約盟友緊密合作，尤其在應對中國和俄羅斯的威脅，以及撤軍阿富汗等問題上。本周會議正是美國與歐洲盟友重建互信的試金石。

在美國總統拜登周五於慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表演說前夕，北約國防部長會議將於周三至周四（17至18日）以網上視像形式舉行，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將出席並發言。一名匿名美國國務部官員向路透社表示，奧斯汀將強調美國對北約的承諾和讚賞。

特朗普在任期間稱美國承擔北約大部分軍費開支，要求盟友增加貢獻，更公開批評他們，甚至指德國拖欠北約軍費。該名國防部官員指出，拜登政府會將重點放在推動加強北約的防務，但不會放棄這些目標，又表示「信任不是一朝一夕就能建立，是需要時間的」。

美國退出巴黎氣候協定和伊朗核協議等政策，都是拜登政府面對與歐洲盟友重建互信的難題。一位北約歐洲外交官直言，特朗普的處事無法預測，令歐洲「筋疲力盡」，而拜登的挑戰，就是說服盟友美國不會回到另一個「特朗普時代」。華府智庫組織新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員里佐（Rachel Rizzo）認為，證明美國是可靠的盟友將是一個「緩慢的過程」。

會議料討論增加軍費及撤軍阿富汗取向

外界預料，美國要求北約各國於2024年前增加國防支出至國內生產總值（GDP）的2%，並將成為會議討論之一。雖然北約於去年10月預測德國、意大利和西班牙將無法達標，五角大樓發言人柯比（John Kirby）回應稱，他預計奧斯汀會上採取鼓勵性訊息說服盟友。另一名美國官員則指，儘管武漢肺炎疫情帶來財政壓力，華府仍希望貫徹目標，但會以截然不同的語調，「不會以此作為打壓盟友的政治工具」。

這場部長級會議，亦將談及阿富汗撤軍問題。目前北約和美國均有派軍駐守阿富汗，美國去年與武裝組織塔利班協議永久停火和逐步撤軍，但五角大樓上月批評塔利班未遵守協議，將與北約盟友討論阿富汗問題的方向。特朗普時期擔任美國駐北約大使哈奇森表示，拜登政府和奧斯汀在會議上的發言將很關鍵，歐洲盟友將觀察美國的打算，因為美國提供北約駐阿富汗軍隊培訓。

北約聯手對抗中俄威脅

拜登政府形容中國是「最難纏的競爭對手」，但亦表示採取與前朝不同的做法應對中國，包括與盟友更緊密合作。哈奇森認為，拜登政府希望解決許多中國相關議題，包括對香港的打壓，都屬於北約的共同利益。她說﹕「當一帶一路倡議出台，還有對香港打壓，武漢肺炎疫情舉措欠缺透明度，都確實把中國帶入北約的視野。」

隨着美國建立太空軍，北約聯盟也將太空列為「戰爭領域」。哈奇森認為，中國在衞星和人工智能方面投入大量工作，「我們現在必須聚焦於此，並開始盡力建立威懾力量」。

至於俄羅斯，哈奇森表示北約從未對俄羅斯放任，亦認為路線不會發生變化，將對俄國保持強硬態度。在俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼中毒及回國被拘禁後，北約均迅速譴責莫斯科。北約更需要討論的是，土耳其因採購俄國軍火，導致美國首次經濟制裁土耳其這個北約盟友的情況。

路透社／CNBC

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