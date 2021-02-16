緬甸反軍方政變示威周二進入第十一日，再有大批民眾走上街頭抗議，更有人在馬路上用油漆寫上「我們要民主」字句表達訴求。當地最大外資之一挪威國營電訊商亦批評當局打算推出新的網絡安全法，認為嚴重扼殺言論自由。

仰光周二早上已有大批民眾在商場外聚集，不少人舉起「加入公民不服從運動」（Join in CDM）的標語，號召民眾加入罷工行列。而在第二大城市曼德勒，有人在路上用油掃畫上「我們要民主」。

挪威國營電訊商炮轟網絡安全法

緬甸在政變後封鎖互聯網，強迫互聯網供應商關閉網絡或限制登入，更考慮推出全新的網絡安全法，要求電訊商向政府提供用戶的個人資料，電訊商亦必須防止或刪除一些被視為會引發仇恨及不實的內容。

作為緬甸最大外資之一，挪威國營電訊商Telenor批評這法案內容過於空泛及無視人權，會令當局擁有過大的權力，行政總裁布雷克（Sigve Brekke）坦言：「我們的回應非常非常明確，這如何可受到承認，我不知道......這是一個很不確定和不合常規的情況。」

人權觀察組織（Human Rights Watch）也認為，網絡安全法將令軍政府「幾乎沒有任何限制地接觸用戶數據，危害任何想發聲的人」。

英國《金融時報》

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