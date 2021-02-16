根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.09億，全球死亡人數突破240萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,769萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過48.6萬。印度確診人數逼近1,091萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破986萬，死亡人數逼近24萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷。墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

福西「捍衞科學」獲表揚得$780萬獎金

美國首席傳染病專家兼總統拜登的武肺顧問福西（Anthony Fauci）接受政治新聞網站Axios訪問時表示，前特朗普政府任期尾段白宮多人感染武漢肺炎，他入白宮時都有點緊張。80歲的福西表示，自己是高危一族，一旦中招後果嚴重，但每天都要進出已成超級播毒點的白宮，的確有點緊張。

另外，福西獲得今年度以色列丹大衞獎（Dan David Prize），表揚他捍衞科學，並提倡注射武肺疫苗。他將獲得100萬美元（780萬港元）奬金。該獎表揚在科學、文化、社會福利領域作出傑出貢獻的人或團。

約翰遜：解封須謹慎籲公眾忍耐

英國達到本月中1,500人次接種疫苗的目標，首相約翰遜形容為前所未有的國家成就，但強調仍未能鬆懈，接種速度反而要加快。他坦言希望這次封城最後一次，解除封鎖計劃必須謹慎，確保毋須逆轉，呼籲公眾對解除封鎖抱持樂觀而耐心的態度。

約翰遜籲訂國際條約確保疫情透明度

英國首相約翰遜周一向路透社表示，證據顯示疫情源頭似乎指向中國武漢，強國應該就大流行疫症訂立國際條約，以改善透明度，確保各國分享數據。

另外，國際專家組赴中國調查疫源後，美國政府發聲質疑結果。世衞總幹事譚德塞周一表示，這是專家獨立的調查，強調「不是世衞的調查，世衞僅居中協調」。

美聯社／法新社／路透社

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