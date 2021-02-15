北極氣團橫掃美國多州，連南部德州周日晚也罕有被冰封，近300萬戶停電。寒流周一早上抵達墨西哥北部，當地470萬戶一度停電，到中午仍有210萬戶電力未恢復。

包括美國第四大城市侯斯頓在內的德州多地周日晚夜間開始出現降雪，造成路面結冰，多條快速路被封閉。冰點以下的氣溫持續至周一，介乎-2℃至-22℃之間。

德州電力可靠性委員會周一表示，氣溫驟降導致用電量暴增，電力供應不足，該州進入「電力緊急狀態三級警報」，各區須輪流限電至少到周二上午。監測全美電力供應的網站PowerOutage.us顯示，德州全境截至周一下午2時仍有逾280萬戶停電。

寒流令德州能源業遭殃，多個煉油廠被迫停運，天然氣供應商要限制供氣。

另外，侯斯頓喬治布殊洲際機場須關閉至周二下午1時。

美國總統拜登宣佈德州進入緊急狀態，令聯邦政府得以施援。

根據美國國家氣象局發佈的「冬季風暴警報」，包括侯斯頓在內的德州東南部地區未來仍將持續低溫並伴有降雪。美國國家氣象局發佈的「風寒警報」周一午夜生效，是該局有史以來首次在這一地區發佈「風寒警報」。天氣預報顯示，侯斯頓周二清晨可能迎來122年來的2月最低氣溫。此外，本周德州還將迎來一次冬季風暴，寒冷天氣和道路結冰狀況將持續數日。

路透社／新華社

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